Namen javnega razpisa je doseganje višje usposobljenosti zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju lesarstva, kot tudi doseganje večje konkurenčnosti podjetij na področju lesarstva. Namen je tudi podpirati izmenjavo znanja in dobrih praks med partnerji kompetenčnega centra, je razvidno iz razpisa, ki ga je ministrstvo danes objavilo v uradnem listu.

Cilji razpisa so vzpostavitev in delovanje enega kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu, 1000 vključitev v programe usposabljanja, vsaj deset izboljšav poslovnih procesov vključenih podjetij in večja dodana vrednost v vključenih podjetjih.

Sredstva bodo zagotovljena iz državnega proračuna za leti 2023 in 2024 v skladu s proračunskimi možnostmi. Okvirno je na voljo do 600.000 evrov, od tega letos do 300.000 evrov, prihodnje leto pa prav tako do 300.000 evrov.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja iz lesarske panoge ali predstavniško telo lesarske industrije, ki bo v primeru izbora kot upravičenec vodil konzorcij partnerjev in odgovarjal za izvedbo projekta v skladu s cilji in pravili javnega razpisa. Rok za oddajo vloge je 1. februar.