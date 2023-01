Potok Hudinja obarvan rumeno

V sredo popoldan so prebivalci zaselka Šmarjeta v krajevni skupnosti Škofja vas pri Celju opazili, da v potok Hudinja in zatem v reko, mimo čistilne naprave, izteka velika količina neznane rumene snovi, ki naj bi imela tudi močan vonj. Kot pojasnjujejo v družbi Tastepoint, je bilo iztekanje posledica počene cevi, ukrepali pa so takoj.