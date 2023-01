Rusko obrambno ministrstvo je včeraj sporočilo, da so zasedli mesto Soledar na frontni črti v Donecku, kar bi bil prvi takšen preboj po več mesecih hudega vojskovanja, ki je bilo sicer večinoma osredotočeno na bližnji Bahmut. Ruska vojska je trdila, da so poleg zavzetja mesta prekinili tudi oskrbovalne poti ukrajinske vojske proti Bahmutu, ki leži petnajst kilometrov jugozahodneje in bi lahko bil naslednji cilj, če ne bo to še večji Kramatorsk nekoliko zahodneje, kot se tudi ugiba. Ukrajinska stran je včeraj popoldan zanikala padec Soledarja (kar pomeni Dar soli), kot so mesto poimenovali leta 1991 zaradi tamkajšnje tradicije proizvodnje soli. »Naše enote so tam, mesto ni pod ruskim nadzorom,« je za Reuters dejal poveljnik vzhodnega krila ukrajinske vojske.

CNN, ki ima poročevalca nekaj kilometrov od frontne črte, pa je poročal, da iz mesta poteka organiziran umik ukrajinske vojske. Tudi navedbe Kijeva, ki zmanjšuje strateški pomen Soledarja, nakazujejo na mogoč padec mesta v ruske roke. Po oceni Inštituta za vojne študije so v mestu verjetno še točke, kjer se ukrajinski vojaki borijo, ni pa to več organiziran upor.

Tokrat v sporočilu brez omembe Wagnerja

V sredo je vodja ruske plačane vojske Wagner Jevgenij Prigožin že trdil, da so njegove enote zasedle Soledar, pa se je izkazalo, da to ne drži. Takrat je vse zasluge pripisal sebi, kar so poznavalci razlagali kot očitno razhajanje z rusko vojsko, ki je Prigožin ni niti omenil, je pa v preteklosti že kritiziral njene poveljnike. Včeraj pa je zavzetje Soledarja razglasila ruska vojska, izpostavila svojo vlogo in izpustila omembo Wagnerja. »Zavzetje Soledarja je bilo mogoče zaradi neprestanega letalskega bombardiranja sovražnika, raketnih sil in topništva ruskih sil,« je zapisalo obrambno ministrstvo. Po ocenah analitikov se med obema bije bolj za vpliv in naklonjenost Kremlja.

Zadoščenje vprašljive vrednosti

Rusko zavzetje mesta bi pomenilo predvsem spodbudo vojski po več mesecih neuspehov ter zadoščenje za vojaški vrh, ki je tarča vse večjih kritik zaradi poteka vojne v Ukrajini, kakor tudi politični vrh, ki se je moral v preteklih desetih mesecih in pol sprijazniti z velikimi neuspehi. Inštitut za vojne študije ocenjuje, da ruska stran namerno pretirava s pomenom Soledarja, ker da ne bo omogočil nadzora nad kritičnimi komunikacijskimi povezavami ukrajinske strani na kopnem, ofenziva na Bahmut pa da je zdaj manj verjetna zaradi velikih izgub pri Soledarju. So pa pod mestom številni rovi rudnika soli, ki bi lahko predstavljali priložnost za napade ali past.