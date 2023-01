Na Jezerskem zimska sezona vprašljiva

Po lanski rekordni zimski sezoni in zavidljivih snežnih razmerah se letos na Jezerskem soočajo z visokimi temperaturami in pomanjkanjem snega. Tekaške proge in sankališče so morali po nekaj dneh obratovanja zapreti že pred novim letom, pod velikim vprašajem ostajajo tudi zimske počitnice.