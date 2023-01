Kilde je osvojil deveti superveleslalom, s čimer je najuspešnejši med še dejavnimi smučarji. Na večni lestvici med smučarji po številu zmag v svetovnem pokalu v tej disciplini se je na petem mestu izenačil z nekdanjim smučarjem Luksemburga Marcom Girardellijem, ki je leta 1994 zmagal na prvem superveleslalomu v Wengnu.

Med moškimi je največ superveleslalomskih zmag zbral Avstrijec Hermann Maier (24), največ od vseh pa jih ima Američanka Lindsey Vonn (28). Med Norvežani pa sta več zmag v tej disciplini zbrala Aksel Lund Svindal (17) in Kjetil Jansrud (13). Kilde je pred enim letom v Wengnu končal na drugem mestu v superveleslalomu, tik za Odermattom, ki je zmagal na lanskem komaj drugem superveleslalomu v zgodovini tekem na Lauberhornu.

Kilde je po Beaver Creeku zmagal na še drugem superveleslalomu v sezoni, preostala dva je dobil Odermatt (Lake Louise, Bormio), ki se je na vseh štirih zavihtel na stopničke. Odermatt s 340 točkami še naprej ostaja vodilni v seštevku discipline, Kilde jih ima 28 manj. Odermatt (1106) pred Kildejem (746) vodi tudi v skupnem seštevku zime.

Čater brez točk, Hrobat ni startal

Prvi in edini slovenski nastop je bil pri številki 29, ki jo je nosil Martin Čater. Lani je superveleslalom na tem prizorišču končal na 21. mestu. Tokrat pa je ostal brez točk, njegov zaostanek 4,03 sekunde je zadoščal za 34. mesto. Čater prvič to sezono ni bil del najboljše superveleslalomske trideseterice, potem ko je bil v Lake Louisu 20., v Beaver Creeku 22. in v Bormiu 25.

Pred nastopom Slovenca je padel Italijan Cristoph Innerhofer. »Danes je bil čuden dan. Do Innerhoferja so bile solidne razmere, le malce je pihalo. Po prekinitvi pa je bil dejansko močnejši veter v zgornjem delu, ki je zajel tudi Martina. A danes celotna njegova vožnja ni bila na ravni, ki jo je sposoben, in je za pozabo,« je razplet ocenil trener slovenskih smukačev Grega Koštomaj.

Na startnem seznamu je bil tudi Miha Hrobat s številko 52, a ni nastopil. Ker so se pogoji slabšali in se je veter krepil, so se v slovenskem taboru odločili, da ne bo startal. »Lahko bi le poslabšali njegovo stanje v hrbtu, ki je sedaj v redu, in upamo, da bo lahko dobro tekmoval jutri in nato naslednji teden v Kitzbühelu,« je še dejal trener.

V sklopu 93. pokala Lauberhorn bo v soboto sledil smuk, smučarski praznik pa se bo sklenil v nedeljo s slalomsko klasiko. Kilde je lani zmagal na prvem, Avstrijec Vincent Kriechmayer pa na drugem smuku v Wengnu, slalomsko klasiko pa je dobil Norvežan Lucas Braathen. Slovenske barve bo v nedeljo na slalomu zastopal Štefan Hadalin.

Andrej Jerman je bil najboljši Slovenec na smukih v Wengnu s četrtim mestom leta 2011, Čater pa je na smukih najvišje posegel lani s šestim mestom. Celjan je v sredo na drugem smukaškem preizkusu na progi dolgi 4270 metrov vpisal deveti čas.