Odklopljeni Golob

“Ne gledam televizije! Že od leta 1994 ne gledam televizije,« je v intervjuju za Objektiv razkril Robert Golob, ko je beseda nanesla na satirično oddajo z njegovim likom v glavni vlogi. Premierjev odgovor je bil največje presenečenje 61 minut in osem sekund kratkega pogovora. Do intervjuja v Objektivu širši javnosti ni bilo znano, da predsednik vlade že 29. leto živi v prostovoljni abstinenci spremljanja televizijskih poročil, intervjujev, nanizank, dokumentarnih in igranih filmov. Da je zadnjič prižgal mali zaslon v času, ko smo imeli v Sloveniji le javno televizijo, na kateri so kraljevali Miran Trontelj, Mito Trefalt, Stojan Auer in Miša Molk. Jonas Ž. pa je imel še dolge lase in je v oddaji Videošpon mulariji sukal glasbene videospote.