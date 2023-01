Zanimivo je, da se nihče od civilne iniciative ne ukvarja z dejanskim problemom. Nobenega govora ni o tem, da so zaradi pomanjkanja medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov že dlje časa zaprti posamezni oddelki v splošnih bolnišnicah. Nobenega govora ni o tem, da je zaradi pomanjkanja kadra (in to ne zdravnikov) omejen dostop do negovalnih bolnišnic oziroma oddelkov. Nobenega govora ni o tem, da zaradi odhoda zaposlenih med podjetnike bolniki na izvide čakamo dlje. Višje plače ne rešujejo deficitarnosti poklica, če dejansko ne povzročijo priliva dodatne delovne sile. Povzročijo le še večjo obremenjenost obstoječe delovne sile, izgorelost, povečane bolniške in s tem še dodatno preobremenitev obstoječega kadra. Vsi govorijo, da je treba skupaj reševati nastale probleme. Ampak nihče ne ponuja rešitev, kako rešiti ladjo, ki je tik pred potopom.

V letu 2021 sem zaradi covida v zdravstvenih zavodih preživel pol leta. Imel sem srečo, da sem preživel in da sem danes na dveh nogah in samostojen. Covidne bolnike so reševale javne bolnišnice s tam zaposlenimi ljudmi in prostovoljci. Nobena zasebna bolnišnica ni odprla covidnega oddelka. Nobena zasebna zavarovalnica ni od svojih pogodbenih izvajalcev zahtevala, da naj na njihov račun zdravijo pri njih dodatno zavarovane covidne bolnike. Prostovoljcev, ki so delo izvajali v prvih bojnih linijah z vso prijaznostjo in korektnostjo, državi še sedaj ni uspelo nagraditi. To so bili dijaki zdravstvenih šol ter študenti zdravstvenih in medicinskih fakultet. Zakaj bi mladi, ki so spoznali izgorelo osebje, bili zainteresirani opravljati takšno delo. Prideš, tvegaš svoje zdravje, pa še sam si plačaš pot in malico – huje od sužnjelastniškega odnosa. Spoznaš, da boš v primeru ponovne pandemije izpostavljen garaškemu delu, v katerem ne bo prostora za razmišljanje o tvojih svojcih, ki bodo v istem času mogoče na intenzivnih oddelkih čakali na odhod k stvarniku. So si pa funkcionarji brez sramu nemudoma izplačevali razne covidne dodatke in uspešnost.

Podobne razmere imamo na področju oskrbe starejših. Prejšnja vlada se je kitila z izgradnjo dodatnih zmogljivosti, ki pa so še zaprte. In to zaradi pomanjkanja delovne sile. Te delovne sile ne morejo dobiti, kljub temu da je Vlada RS zvišala plače zaposlenim. Domovi za starejše občane razmišljajo o tem, da starostnikov začasno ne bi vpisovali tudi na čakalne sezname. Tako bomo skrb za starostnike prevalili na druge starostnike ali na domače. Hkrati bomo pričakovali, da zaposleni domačih problemov ne bodo odražali v produktivnosti.

Z upokojevanjem baby boom generacije se vse bolj pojavlja tudi problematika pomanjkanja učiteljev. Tudi za poklic učitelja je vedno manjši interes. Široke pravice dijakov, omejena pooblastila učiteljev. Jezni starši z grožnjami uporabe odvetniške pomoči. Medvrstniško nasilje in porast asocialnega vedenja skupaj s povečevanjem pedopsihiatričnih težav. Kdo bi si želel takšno delo? Zakaj bi mladi sploh želeli opravljati takšno delo?

Poslušam politike in strokovnjake z akademije – večja konkurenčnost bo opravila svoje. Trudimo se z uvozom delovne sile – problem so postopki priznavanja izobrazbe ter previsoko postavljene zahteve po znanju slovenščine. Problem so prenizke plače, ker državljanom tretjega sveta razvite države ponujajo bistveno višje plače. Pa imajo te razvite države (Francija, Nemčija, Velika Britanija, Španija …) vseeno težave zaradi pomanjkanja delovne sile. Po izropanju naravnih resursov so bivše kolonialne sile sedaj izropale tudi kadrovske resurse v tako imenovanem tretjem svetu. Postavimo se v vlogo bolnika, starostnika, otroka, ki mu je zaposleni morda edini človeški stik. In ta zaposleni tuji državljan ne bo razumel, kaj mu bolnik, starostnik ali otrok dopoveduje, ker to ni del njegovega poklica in njegovo znanje slovenščine ne zajema tega dela besednjaka.

Naj mi politiki in strokovnjaki oprostijo – gre za poklice s poslanstvom. Gre za poklice, ki temeljijo izključno na medosebnih odnosih in zaupanju. Gre za poklice, ki jih posamezniki opravljajo tudi zaradi »notranjega klica«. To so ljudje in ne neko stroškovno mesto. To so posamezniki, ki lahko s svojim prijaznim in strokovnim delom povzročijo napredek pri drugih članih te družbe. Lahko jim vlijejo voljo do življenja, preživetja ali do izobraževanja. Kadrov ne moremo pobirati po cesti, treba jih je vzgajati. Rešitev ni v kraji kadrov delu svetovnega prebivalstva. Rešitev je v vzgoji in spoštovanju lastnih kadrov.

Boj za zahodne vrednote in demokracijo se ne bije v Ukrajini. Boj za zahodne vrednote in demokracijo se trenutno bije na ozemlju vsake od držav članic tako imenovane zahodne demokracije. Gre za boj za zagotavljanje dosežene ravni zdravstvenega varstva starostnikov, izobraževanja. Gre za boj za ohranitev javnega sektorja povsod tam, kjer je treba ohranjati solidarnost, ter za boj proti kapitalskim interesom. Če zahodna civilizacija ne bo imela dovolj zdravstvenega osebja, če ne bo imela dovolj osebja v domovih za starejše, če ne bo imela dovolj učiteljev, ji tudi svobodna Ukrajina nič ne bo pomenila. Spoznati je treba, da vsaka vojna pomeni zgolj dodatno praznjenje razpoložljivega kadrovskega bazena. Spoznati je treba, da se boj za zahodne vrednote vedno začne na domačem pragu. Upam, da bodo naši politiki in evrobirokrati končno spoznali, da je trenutno bolj ogrožena naša notranja varnost kot pa zunanja. Upam, da bo končno kdo stavkal tudi za ohranitev pridobitev zahodne civilizacije v državah te civilizacije. Do takrat lahko bolniki, starši, starostniki v nemi grozi …

Dr. BORUT STRAŽIŠAR

