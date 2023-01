#intervju Billy Hart jazz bobnar: Nisem imel dovolj poguma, da bi nastopil z Johnom Coltranom

Za vedno bo ostalo odprto vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi Billy Hart sprejel vabilo Jamesa Browna in se bolj kot jazzu zapisal soulu. Prav na isti dan je namreč prejel klic botra soula in jazzovskega organista Jimmyja Smitha ter se odločil za slednjega. »Nikoli nisem bil povsem sproščen v pop glasbi, premalo izziva je v njej,« je kasneje večkrat poudaril, čeprav so ga prav zaradi njegovih izkušenj na tem terenu pogosto najemali jazzovski mojstri, od Milesa Davisa do Herbieja Hancocka. Billy Hart je bil v svoji petinšestdesetletni karieri polno zaseden bobnar, ki je sodeloval – po nekaterih štetjih – celo na več kot 600 albumih, da ad hoc klubskih projektov sploh ne naštevamo. Če ni na turneji ali v studiu, svoje obsežno glasbeno znanje ter izkušnje kot gostujoči profesor kar na petih univerzah v ZDA rad prenaša na nove generacije. Čas ga nikdar ni povozil, vedno je bil prilagodljiv za novotarije v glasbi, zato lahko udriha po bobnih v kombih veteranov ali z mladci okoli sebe. Veliko časa si vzame za sestavo in uglaševanje bobnarskega kompleta, kar je zanimivo samo po sebi, razen če čakaš na intervju. Tako je ta pogovor precej krajši in zgoščen, kot sem si ga sprva zamislil.