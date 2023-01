Najboljši filmi pred 50 leti

Po svetu so leta 1973 posneli nekaj najboljših filmov v zgodovini, v naši takratni širši državi pa so z liberalizacijo opravili tudi tako, da so za najboljši film razglasili povprečen partizanski spektakel Sutjeska, v katerem je v glavni vlogi maršala Tita igral angleški zvezdnik Richard Burton. Hkrati so 14. junija na dve leti zapora obsodili, na koncu je bil v ječi celo tri leta, študenta beograjske univerze filma, umetnika, novinarja in mirovnega aktivista Lazarja Stojanovića. Obsojen je bil zaradi sovražne propagande v filmu Plastični Jezus iz leta 1971, hkrati so odpustili njegova profesorja, legendarna režiserja Živojina Pavlovića in Aleksandra Petrovića. Kot rečeno evropski in ameriški film tiste čase ni počival, med najboljšimi so bili zelo različni žanri, od grozljivk in psiholoških dram do erotičnih komedij. Mimogrede, v Sloveniji so posneli enega najbolj popularnih ljubezenskih filmov Cvetje v jeseni z gotovo najbolj znano filmsko glasbo.