»Domoljub« ustavljen

Kakor izvemo, je veliki župan ljubljanske oblasti z odlokom od včerajšnjega dne ustavil nadaljno izhajanje klerikalnega tednika »Domoljub«.

Svoj ukrep utemeljuje veliki župan s pozivom na čl. 138. Ustave, ki pravi: Prepovedati se sme izhajanje odnosno razširjanje časopisov in natisnjenih spisov, ki izzivajo k mržnji do države kot celote, k verskemu ali plemenskemu razdoru…

Po čl. 13. Ustave odgovarjajo za kaznjiva dejanja, učinjena s tiskom pisec, urednik, tiskar, izdajatelj in razširjevalec. Podrobne določbe je Ustava prepustila posebnemu zakonu, ki pa dosedaj ni bil še sklenjen. Prepoved je bila izdajateljem »Domoljuba« že dostavljena in je brez nadaljnega veljavna. S tem je končno odstranjen eden od glavnih strupenih virov, iz katerih se je stekalo blato moralne in politične infekcije nad naše ljudstvo.

Jutro, 15. januarja 1925

Svoboda besede

Kakor poročamo na drugem mestu, je policijsko ravnateljstvo v Ljubljani ustavilo »Domoljuba«, list, ki izhaja že 38 let in je glasilo ogromne večine slovenskega kmetskega ljudstva, ki je na ta način prišlo ob svoj javni glas. Obsojeno je na molk, da ne more več dati pisani besedi izraza svojemu političnemu mišljenju.

Utemeljitev tega policijskega odloka je edina svoje vrste v zgodovini, odkar imamo v Evropi demokracijo. »Domoljuba« so ustavili, češ da je izzival mržnjo do države kot celote in verski ter plemenski razdor. Izzival pa je k tem rečem cela tri leta, kakor pravi policijski odlok, v 61. člankih in noticah, od katerih je oblast zaplenila samo 3, in sicer je bila zadnja zaplemba izrečena en teden potem, ko je bil list izšel! Iz česar sledi, da je oblast cela 3 leta kruto zanemarjala svojo dolžnost in pustila »Domoljuba«, da nemoteno »razdira državo«, dokler se ni spomnila na svojo dolžnost tik pred – volitvami za narodno skupščino 8. februarja 1925.

In na kak način je »Domoljub« izzival »mržnjo do države kot celote« ter sejal verski in plemenski razdor?« S tem, da je kritiziral radikalno in samostojno demokratko stranko, ki si prisvajata nadoblast nad večino ljudstva, katero tvori državo; s tem, da je žigosal pogubno politiko in gospodarstvo vladajoče manjšine; s tem, da je delal za resnični bratski sporazum med Srbi, Hrvati in Slovenci; s tem, da se je vedno boril za pravice ljudstva, za spoštovanje zakonov in za poštenost v upravi. (…)

Slovenec, 15. januarja 1915

Z ustavitvijo »Domoljuba«

ima dr. Žerjav tudi tale namen: »Domovino«, ki je v svojem ogabnem brezverstvu in brezvestnem laganju iz navade padla že na najnižjo stopnjo, po deželi noben dostojen človek ne mara niti v roke več prijeti, kaj šele, da bi jo naročil, dasi jo ponujajo v polnih koših. Dr. Žerjav si je zato mislil: Ustavimo »Domoljuba« in ljudje bodo planili po »Domovini«. Dr. Žerjav pa naj bo brez skrbi: niti enega naročnika več ne bo »Domovina« zato dobila, kje pa je človek, ki se mu zapre čista voda pri eni pipi, pa da bi šel zato gnojnico pit? Ampak drugo pipo si bo poiskal, dokler se prva zopet ne odpre. (…)

Slovenec, 15. januarja 1915

Klerikalci pričakujejo, da bo ustavljen tudi »Slovenec«!

– Beograd« 15. jan. (Izv.) Klerikalci so obvestili tukajšnje opozicijonalne kroge, da pričakujejo, da vlada ustavi tudi nadaljnje izhajanje »Slovenca«. Zato so pravočasno poskrbeli, da bodo takoj lahko pričeli z izdajanjem novega lista, za kar imajo že posebno dovoljenje v rokah. (…)

Slovenski narod, 16. januarja 1925

Operacija

Policijsko ravnateljstvo je včeraj prepovedalo nadaljno izhajanje »Domoljuba«, znanega klerikalnega revolverskega tednika. (…)

Kakor besen se je zaganjal v državo, deval v nič njene naprave, hujskal in ščuval proti državnim organom, blatil vladarja in dinastijo, obrekoval, psoval in polival z gnojnico vse one, ki so posvetili svoje delo in vse moči veliki ideji, da postane velika in mogočna ujedinjena Jugoslavija. (…)

In ta list je tiskala škofova tiskarna v 30.000 izvodih in ga razpošiljala večinoma brezplačno med kmetsko ljudstvo. Da se je s takšno duševno hrano moralo končno zastrupiti sicer zdravo slovensko ljudstvo, je pač umljivo. (…)

Končno je državna oblast vendarle uvidela, da zahteva državni interes, da se napravi konec tej klerikalni protidržavni gonji in propagandi. Ob 12. uri se je odločila za operacijo in ustavila list, ki je s svojo zločinsko demagogijo spravil na protidržavna pota že skoraj pretežno večino slovenskega kmetskega ljudstva. Odobravamo v celem obsegu to operacijo in samo obžalujemo, da se ni izvršila že zdavna, ker samo v tem slučaju bi imela popoln uspeh.

Slovenski narod, 16. januarja 1925

