Mestni arhitekt, nebodigatreba?

Pred 16 leti sem z vstopom v politiko dobil priložnost, da svojo kritiko v razvoju zaustavljenega mesta presežem z neposrednim vplivanjem na številne dejavnike, ki poganjajo ali zavirajo prostorski razvoj mesta. Tega sem se lotil v prepričanju, da lahko z znanjem o urbanizmu, ki sem si ga pridobil v skoraj štiridesetletnem proučevanju in poučevanju oblikovanja mest, prispevam k preobrazbi Ljubljane v vlogi mestnega arhitekta. V osemdesetih letih sem namreč v učnem načrtu fakultete za arhitekturo izboril nov predmet arhitektura mesta, s katerim sem hotel vzpostaviti pri nas še vedno zapostavljeno strokovno področje urbanizma, ki se ukvarja z oblikovanjem mesta kot arhitekture iz arhitektur. Že tedaj sem razmišljal o tem, da arhitekturi mesta pripada tudi mestni arhitekt. Ta naj bi skrbel za skladnost med posameznimi stavbami in javnimi prostori med njimi, da sooblikujejo prepoznavno prostorsko celoto mesta. Mestni arhitekt pri nas ni uradno priznana ustanova, zato so se mnogi spotikali že ob nazivu. Večinoma so me naslavljali glavni oziroma prvi mestni urbanist. Naziv občinskega urbanista je bil sicer res uzakonjen, pomeni pa nekaj čisto drugega. Zato sem se moral sklicevati na pristojnosti mestnih arhitektov od Barcelone, Pariza, Köbenhavna, Prage in Bratislave do Moskve in Beograda, s katerimi sem se tudi povezal.