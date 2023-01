Politični stekleni strop je prebit – kaj zdaj?​

V Dnevnikovem Objektivu s 7. januarja 2023 si lahko preberete zanimiv članek dr. Milice Antić Gaber, ki ugotavlja, da se je končno le zgodilo, da so se ženske prebile na nekatere ključne položaje političnega odločanja. Pojasnjuje tudi, da se ta sprememba ni zgodila sama od sebe, da smo potrebovali desetletja prizadevanj predhodnic, ki so jim utirale pot, in da stojijo na njihovih ramah. Tega ni izrecno zapisala in mogoče se mi samo zdi, da iz njenega zapisa diha skrb, kako bo ta sprememba vplivala na nadaljnji napredek v enakosti spolov v Sloveniji, če bi od njih zdaj pričakovale/-i več, kot bi one morda znale, hotele, realno zmogle narediti.