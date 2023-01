Pravica do zdravstvenega varstva – le na papirju?

Slovenski javni zdravstveni sistem je, tako je videti, prišel do točke preloma. Težave in težavice so se iz manjših potočkov konsolidirale v orjaško reko, ki grozi, da bo zmlela tak zdravstveni sistem, kot ga imamo na papirju in kot si ga večina ljudi tudi želi imeti: moderen; tak, ki upošteva nova znanstvena dognanja; solidaren, da bolezen ne pomeni bankrota; brez diskriminacije po zmožnosti za plačilo; brez upoštevanja osebne zdravstvene tveganosti pri višini prispevkov, in navsezadnje – sposoben zagotoviti zdravstveno varstvo v razumnem času. V tem članku nikakor ne bom celovito obravnaval vseh težav zdravstvenega sistema. Glede tega lahko bralca napotim le na strokovnjaka, povrhu še z velikim srcem, dr. Dušana Kebra.