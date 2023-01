#intervju Boštjan Napast: Računanje na pomoč države zame ni ustrezen poslovni model

Boštjan Napast vodi Luko Koper dobro leto dni, pred tem je bil vrsto let na različnih vodilnih položajih v Petrolu, med letoma 2011 in 2021 je vodil družbo Geoplin. Čeprav ne izhaja iz logističnih in pomorskih krogov, se je v vlogi predsednika uprave Luke Koper precej dobro znašel, kar ne nazadnje potrjujejo rekordni rezultati, ki jih je kljub gospodarski negotovosti in kaosu v svetovnem pomorskem prometu Luka Koper dosegla v minulem letu.​