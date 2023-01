Prepovejmo stanje v vrstah

Pred približno letom in pol sem se na Gospodarskem razstavišču znašel v dolgi vrsti, ki ji ni bilo videti konca. Nismo stali ne ponoči in ne v mrazu kot pred dnevi nesrečneži brez osebnega zdravnika za Bežigradom, smo se pa zato cvrli na žgočem soncu. Večina se nas je prišla cepit z drugim odmerkom cepiva astrazeneca, s katerim se je bilo v prvi polovici julija možno cepiti le tisto popoldne. Če se slučajno še spomnite, so z astrazeneco, prvim pri nas dostopnim cepivom proti covidu, tisto pomlad cepili več sto tisoč ljudi, in ko je nekaj mesecev pozneje nastopil čas za drugi odmerek, ni nihče od organizatorjev množičnega cepljenja pomislil na to, da za cepljenje vseh teh ljudi ne bo dovolj le nekaj ur.