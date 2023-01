Predsednik države Cyril Ramaphosa razmere označuje kot »vojno« proti ženskam in otrokom, žrtve nasilja in svojci umorjenih pa so pogosto prepuščeni samim sebi. Avril Andrews tega noče sprejeti. Konec oktobra 2015 so ustrelili njenega sina, ker se ni hotel pridružiti eni izmed tolp. Andrewsova je ustanovila gibanje mater, ki se borijo za pravico (MOMS Move for Justice), in sklad, ki ga je poimenovala po svojem sinu Alcardu Andrewsu. Organizaciji skušata pomagati žrtvam nasilja, Andrewsova pa je tista, ki tolaži, svetuje, se zavzema za njihove pravice in pritiska na policijo, kadar se ta ne zgane dovolj. Svojo hišo v okrožju Hanover Park v Cape Townu, ki se sooča z eno najvišjih stopenj kriminala v mestu, je spremenila v nekakšen center za srečanja in kmalu spoznala, da so tolpe sicer velik problem, a le vrh ledene gore, ter da se največ nasilja zgodi doma, za zaprtimi vrati. V večini primerov so žrtve ženske in storilci moški. Andrewsova pravi, da se mnogo žrtev nasilja še vedno ne upa prijaviti storilca zaradi sramu. »To hočem spremeniti,« pravi in spremlja ženske na policijo, jih opogumi, da vložijo ovadbe, in jih po potrebi napoti v varne hiše. »V tej 'vojni' morajo zmagati tisti, proti katerim je usmerjena. Ženske in otroci,« je prepričana Andrewsova.