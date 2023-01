Ostal je do leta 2020, nato pa se je vrnil domov, saj je dejal, da pogreša domače in brazilsko kulturo. Freire je eden izmed treh brazilskih deskarjev, ki so leta 2016 posneli dokumentarec Mad Dogs, v katerem se poleg Freireja z visokimi valovi na znamenitem lomu Jaws na otoku Maui spoprimeta Danilo Couto in Yuri Soledade, in to brez podpore vodnih skuterjev, reševalnih ekip ali reševalnih jopičev. Kljub temu da je 47-letni Brazilec veljal za izkušenega veterana med deskarji na visokih valovih, drugače kot njegovi kolegi, ki jih večinoma sponzorirajo velike športne ali modne znamke, z deskanjem na valovih ni zaslužil za preživetje; s številnimi priložnostnimi deli, kot vrtnar, pomivalec posode, inštruktor potapljanja in turistični vodnik, si je služil denar, da je potoval na kraje po svetu, kjer se morje lomi najvišje. Eno takih je tudi portugalski Nazaré, pristaniško in turistično mestece uro in pol vožnje severno od Lizbone, ki ga je leta 2011 na svetovni deskarski zemljevid postavil Američan Garrett McNamara, ko je deskal na 24 metrov visokem valu. V Nazaréju se je sicer poškodovalo že nekaj deskarjev, konec prejšnjega tedna pa je v velikem valu pred Praio do Norte prvič eden najbolj izkušenih izgubil življenje. Reševalci so ga sicer v nekaj minutah potegnili iz vode, a je bilo oživljanje žal neuspešno, so sporočile portugalske oblasti.