Zimski vrtnar

Wolfgang Palme je v svojem »službenem« času vodja oddelka pridelave zelenjave na visoki šoli za vrtnarstvo in oblikovanje krajine v Schönbrunnu. Kadar ni v službi, pa ga skoraj zagotovo najdete na mestni kmetiji Augarten, približno 4000 kvadratnih metrov velikem zemljišču med manufakturo porcelana in palačo, v kateri domujejo Dunajski dečki. Društvo City Farm se je tja preselilo šele pred dvema letoma, ko so jim zaradi lastnih potreb odpovedali domovanje v Schönbrunnu, in s pomočjo zasebnih donacij je selitev in ureditev novega domovanja več kot uspela. Mestna kmetija je nadaljevala svoje poslanstvo vzgojiti in izobraziti čim več mladih vrtnarjev iz vrtcev in šol, z delavnicami pa ponuja strokovno oporo vsem tistim, ki so v vrtnarjenju našli svoj konjiček kot odrasli. V prizadevanjih, da bi zelenjavo pridelovali trajnostno, pa je Palme tudi raziskovalec. Prepričan je namreč, da je nekatere vrste zelenjave v naših geografskih širinah mogoče gojiti tudi pozimi, in to ne v rastlinjakih, ki so največkrat energetsko potratni ter še posebej zato, ker jih pogosto ogrevajo s fosilnimi gorivi, tudi vse prej kot podnebju prijazni. Tako je našel kar 77 vrst zelenjave, ki jo je tudi v zimskih mesecih mogoče gojiti na prostem, nekatere pa so ga povsem presenetile. Na primer azijske solate, ki jih je pustil na gredi misleč, da tako in tako ne bo nič več z njimi, potem pa so tudi ob nizkih temperaturah znova odgnale.