Zaradi človečnosti pred sodišče

V seriji na Netflixu sta junakinji, v bridki resničnosti pa Sarah Mardini preganja grško sodstvo. Mladi Sirki Sarah Mardini in njena sestra Yusra sta v svoji domovini uspešni plavalki, ki sanjata o tem, da bosta nekega dne plavali na olimpijadi. A potem njune sanje o tem in še marsičem drugem razblini državljanska vojna, leta 2015 pa obe zbežita na varno. V prenapolnjenem gumijastem čolnu, ki skuša premagati razdaljo med turško obalo in grškim otokom Lezbosom, se pokvari motor in vse kaže, da se bo čoln potopil. Športni plavalki gresta v vodo, plavata in vlečeta za seboj čoln z 18 potniki, tako jim uspe doseči obalo grškega otoka. Sarah Mardini na koncu pristane v Berlinu, njena sestra plava na olimpijskih igrah leta 2016 v Riu de Janeiru in leta 202 v Tokiu. Tako optimistično se konča zgodba na Netflixu, v realnosti pa se zatem obrne v povsem drugo smer. Sarah Mardini se še večkrat vrne v Grčijo in na obalah Lezbosa tako kot irski plavalec Sean Binder pomaga ljudem, ki so tako kot ona zbežali pred vojno. Skupaj s še drugimi pripadniki nevladnih organizacij jo aretirajo, v preiskovalnem zaporu prebije 100 dni, dobrih pet let zatem se ta teden začne sodni proces, v katerem jo bremenijo hudih kaznivih dejanj, med drugim pripadnosti kriminalni združbi, pomoči pri ilegalnem vstopu v državo in vohunstva. Tako evropski parlament kot nevladne organizacije so pregon že pred časom označili za farso in zahtevali, da se nemudoma konča.