Gospodarsko ministrstvo se bo z reorganizacijo vlade preimenovalo v ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, kar se kandidatu za ministra Matjažu Hanu zdi prelomno. S povezavo teh treh stebrov lahko naredimo veliko sinergijskih učinkov, je poudaril na zaslišanju pred matičnim odborom DZ. Han je med poglavitnimi dosedanjimi dosežki izpostavil intenzivno sodelovanje z gospodarstvom, odpravo kronične zamude pri implementaciji evropske zakonodaje in pomoč pri premagovanju energetske krize.

Člani odbora so Hanovo kandidaturo podprli brez glasu proti. Jožef Horvat (NSi) mu je obljubil, da bo imel pri dobrih rešitvah za gospodarstvo v NSi vedno sogovornika. Med drugim je pohvalil tudi davčne olajšave za donacije za šport, zanimal pa ga je Hanov pogled na davčno politiko in dvig minimalne plače.

»Kar se tiče davčnih sprememb v državi, mislim, da se moramo ne glede na to, katera vlada je, dogovoriti o tem, kakšno davčno politiko želimo imeti in kam želimo to državo umestiti,« je dejal Han. Po njegovih besedah je davčna obremenitev plač v Sloveniji velika, obstajajo pa drugi segmenti, kjer davki niso pravično pobrani. Ocenjuje, da je bolje počakati »kakšno leto«, se dogovoriti in sprejeti davčno politiko, nato pa jo je treba pustiti pri miru. »Mi to davčno politiko spreminjamo z vsako vlado, kar ni dobro, je dejal.

Minimalna plača se mu medtem ne zdi problematična, je pa problem po njegovih besedah kompresija od minimalne do povprečne plače. »Moramo se pogovoriti o sistemu plač in obdavčitev. Moramo zagristi v to kislo jabolko, to je naša naloga,« je dejal. Suzano Lep Šimenko (SDS) je med drugim zanimalo, zakaj pri razpisih za vlaganje v javno turistično infrastrukturo ni razpisa, na katerega bi se lahko prijavile male občine. Kot je dejal Han, so se morali pri zadnjem razpisu držati programa, ki je začrtan v načrtu za okrevanje in odpornost.

Najpomembnejša novost na ministrstvu je šport. »Slovenijo v tujini poznajo kot manjšo državo, ampak globalno športno velesilo. Vsi, ki spremljate, veste, kakšne rezultate naši športniki dosegajo,« je izpostavil Han. Športniki so, kot je dodal, največji promotorji Slovenije. »Odločitev, da šport prvič v zgodovini naše države povežemo z gospodarstvom in turizmom, je prelomna in jo razumem kot izziv in odlično priložnost za nadaljnji razvoj in utrditev Slovenije med najuspešnejšimi državami,« je poudaril kandidat za ministra.

Kumer izpostavil pomen spodbujanja razogljičenja

Kandidat za ministra za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je med glavnimi cilji izpostavil spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. Potencial vetrne energije je v Sloveniji nedvomno premalo izkoriščen, a bo treba na tem področju predvsem najti skupen jezik z lokalnimi skupnostmi, je Kumer poudaril v odgovoru na vprašanje poslanca SDS Zvonka Černača. Glede hidroelektrarn je poudaril, da jih na Muri ne bo, bodo pa storili vse za dokončanje verige hidroelektrarn na spodnji Savi. Očitke, da ne podpira geotermalne energije, je zavrnil. »Gre za velik potencial, ki ga bomo nedvomno morali izkoristiti; ne le za proizvodnjo elektrike, temveč tudi toplote,« je dejal.

Jožef Jelen (SDS) je Kumra opozoril na nezanesljivost proizvodnje elektrike v Sloveniji in tveganja, ki jih to prinaša pri samooskrbi. Kandidat za ministra mu je odvrnil, da je nezanesljivost v trenutnih razmerah dejstvo, zato je ključno, da z ustreznimi ukrepi zagotovijo bolj predvidljive razmere. K temu bo po Kumrovih besedah nedvomno prispeval drugi blok krške nuklearke. Časovnica projekta je znana in za zdaj velja v nespremenjeni obliki, je odgovoril Aleksandru Reberšku (NSi). »Računamo, da bomo še v tem mandatu prišli tako daleč, da bodo lahko državljani o tem odločali na referendumu,« je dejal. Poudaril je, da je drugi blok pomemben tudi z vidika zanesljivosti oskrbe. »Njegov pomen presega meje Slovenije,« je dejal.

Reberška je med drugim zanimalo tudi, katere nove davke je pričakovati na podnebnem področju. Kumer je zagotovil, da novih davkov ne bo, razmislili pa bodo tudi o prestrukturiranju nekaterih obstoječih. Odgovarjati je moral tudi na pomisleke, da bo na novem ministrstvu okolje v podrejenem položaju v primerjavi z energetiko. »To se ne bo zgodilo. Varstvo okolja bo imelo enakovredno vlogo,« je zagotovil.

Bojana Podkrajška (SDS) je zanimalo, kako Kumer ocenjuje odnose med Slovenijo in Madžarsko na področju energetike. »Ali so v korist obeh držav,« je vprašal poslanec. Ministrski kandidat mu je odgovoril, da so v energetiki dobre povezave ključne. »To še posebej velja za sosedske države,« je dodal. »Enotni evropski energetski trg je najboljša garancija, da imamo Evropejci eno najzanesljivejših oskrbovalnih verig z energenti. Tovrstne investicije so bile v preteklosti preveč zapostavljene. Tudi trenutna energetska kriza je dokazala, da so projekti, kot je daljnovodna povezava z Madžarsko, korak v pravo smer,« je dejal.

Strinjal se je, da je trgovanje z elektriko dinamično, a to tudi poveča zanesljivost oskrbe. Na očitke o napihnjenih cenah, ki jih trgovci določajo v prodaji na drobno, je odgovoril, da politike posameznih podjetij ne more komentirati. Podkrajška z odgovori ni prepričal. »Imam mešane občutke,« je dejal poslanec.

Poslanca Jelen (SDS) in Teodor Uranič (Svoboda) sta se osredotočila na male sončne elektrarne, čeprav sta bila s stališči na različnih bregovih. Jelen je Kumra pozval, naj prisluhne gospodinjstvom, ki imajo velike težave pri priključitvi malih sončnih elektrarn na omrežje. Uranič pa je po drugi strani prepričan, da je Kumer že doslej storil ogromno za spodbujanje obnovljivih virov energije.

Sistem ravnanja z odpadki namerava Kumer nadgraditi s poudarkom na preprečevanju nastajanja odpadkov. Glede kavcijskega sistema za embalažo pa je poudaril, da ga želi vpeljati še v tem mandatu. »To ne bo moja obljuba, bo pa zaveza,« je dejal. Černač je Kumra opozoril tudi na številne pomanjkljivosti v javnem potniškem prometu. Ena večjih so po njegovem mnenju slabo načrtovani vozni redi. Kumer se je strinjal, da javni potniški promet po več letih prizadevanja potrebuje »bistveni napredek«.

Odgovarjati je moral tudi na očitke, da bo novo ministrstvo v prvi vrsti le dodaten davkoplačevalski strošek. Kot je poudaril, obsežnih izdatkov za njegovo ustanovitev ne bo, neutemeljeni pa se mu zdijo tudi očitki o nepremišljenem zaposlovanju novih sodelavcev.

Jevšek opozoril na nujnost zagotovitve skladnega regionalnega razvoja

Kandidat za ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je s svojo predstavitvijo prepričal odbora za gospodarstvo in za zadeve EU. Njegovo predstavitev je kot ustrezno ocenilo devet članov odbora za gospodarstvo in osem članov odbora za zadeve EU, noben ni glasoval proti.

Suzana Lep Šimenko (SDS) je Jevškovo predstavitev označila za precej bolj vsebinsko kot pred sedmimi meseci, ko se je potegoval za vodenje vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Strinjala se je, da se razvojne razlike med regijami ne zmanjšujejo, pri čemer je posebej izpostavila počasnejši razvoj obmejnih problemskih območij. »Glavna težava je, da tega ne more rešiti en sam resor,« je poudarila.

Predstavitev Jevškovih prednostnih nalog je pozdravil tudi Jožef Horvat (NSi), njihov obseg pa po njegovih besedah potrjuje, da je bila vzpostavitev samostojnega ministrstva s tega področja »vsekakor smiselna«. »Ključno pa je, kakšna bo politična podpora vlade,« je poudaril.

Jevšek je odgovoril, da zakonodaja problemskih območjem že sedaj omogoča dodatne točke na razpisih, zato jo je treba v prvi vrsti dosledno izvajati. Glede sodelovanja z drugimi resorji in podpore predsednika vlade pa je poudaril, da je to zapisano v koalicijski pogodbi. »Predsedniku vlade bom predlagal ustanovitev medresorske delovne skupine za spremljanje regionalnega razvoja,« je napovedal.

Koalicijski poslanci, med njimi Soniboj Knežak (SD) in Tomaž Lah (Svoboda), so izpostavili Jevškove izkušnje in pohvalili njegove dosežke v času vodenja vlade službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Manj pozornosti v razpravi so člani odbora namenili kohezijski politiki. So pa pozdravili Jevškovo napoved rednega poročanja o črpanju in porabi evropskih sredstev državnemu zboru, saj lahko to po njihovem mnenju tudi poveča zaupanje javnosti v preglednost porabe sredstev.