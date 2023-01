Suzana Lep Šimenko (SDS) je Jevškovo predstavitev označila za precej bolj vsebinsko kot pred sedmimi meseci, ko se je potegoval za vodenje vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Strinjala se je, da se razvojne razlike med regijami ne zmanjšujejo, pri čemer je posebej izpostavila počasnejši razvoj obmejnih problemskih območij. »Glavna težava je, da tega ne more rešiti en sam resor,« je poudarila.

Predstavitev Jevškovih prednostnih nalog je pozdravil tudi Jožef Horvat (NSi), njihov obseg pa po njegovih besedah potrjuje, da je bila vzpostavitev samostojnega ministrstva s tega področja »vsekakor smiselna«. »Ključno pa je, kakšna bo politična podpora vlade,« je poudaril.

Jevšek je odgovoril, da zakonodaja problemskih območjem že sedaj omogoča dodatne točke na razpisih, zato jo je treba v prvi vrsti dosledno izvajati. Glede sodelovanja z drugimi resorji in podpore predsednika vlade pa je poudaril, da je to zapisano v koalicijski pogodbi. »Predsedniku vlade bom predlagal ustanovitev medresorske delovne skupine za spremljanje regionalnega razvoja,« je napovedal.

Koalicijski poslanci, med njimi Soniboj Knežak (SD) in Tomaž Lah (Svoboda), so izpostavili Jevškove izkušnje in pohvalili njegove dosežke v času vodenja vlade službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Manj pozornosti v razpravi so člani odbora namenili kohezijski politiki. So pa pozdravili Jevškovo napoved rednega poročanja o črpanju in porabi evropskih sredstev državnemu zboru, saj lahko to po njihovem mnenju tudi poveča zaupanje javnosti v preglednost porabe sredstev.