Vse tri policiste so po napadu odpeljali v bolnišnico, vendar enega od njih, 29-letnega Petra Baumanna, niso mogli več rešiti, je po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI še navedla policija.

Policisti so se pred tem okoli 22.10 po lokalnem času odzvali na klic, da poskuša v stanovanjskem bloku v 11. okrožju nekdo na silo vstopiti v eno od stanovanj. Ob prihodu jih je vlomilec napadel in vse tri ranil, nakar je pobegnil na ulico, kjer ga je četrti policist ustrelil in nato aretiral, poroča britanski BBC.

V izjavi so policisti storilca opisali kot »pobesnelega moškega z nožem«.

Premier Orban je družini ubitega policista že izrazil sožalje in zatrdil, da jim bo vlada zagotovila podporo. V današnjem pogovoru za javni radio Kossuth je med drugim dejal tudi, da so takšni dogodki na Madžarskem redki in da organi pregona dobro opravljajo svoje delo.