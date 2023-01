Salta v dokaz

Ne mine dan, da ne bi iz skoraj vsake od naših policijskih uprav poročali o pijanih voznikih. Slovenci za volanom so povečini predrzni, pa najsi so komaj polnoletni ali že upokojeni. Policistom mnogokrat ostro odgovarjajo, nanje kričijo ali pa jim celo grozijo. Tu in tam skušajo kateri patrulji pobegniti. Običajno neuspešno. Naši nadzorniki prometa prisotnost alkohola preverjajo s testi, medtem ko smo iz filmov vajeni, da ameriški policisti voznike preizkušajo tudi s hojo po ravni črti. Za nekatere je takšen preizkus pravi mačji kašelj, zato storijo kaj veliko bolj vratolomnega. 27-letni Američan iz Ohia, ki ga je policija pred dnevi ustavila, je priznal, da je spil tri ali štiri steklenice piva. Tega niti ni mogel skriti, saj je policist zavohal alkohol, pa tudi v očeh mu je videl, da ni čisto trezen. Po ravni črti je mladenič raje zaplesal kot se sprehodil, nato pa, da bi dokazal, kako pri sebi je, naredil salto nazaj. Uspešno je pristal trdno na nogah, a kmalu zatem tudi v lisicah. Ameriški policisti so vajeni vsega hudega – opiti vozniki pred njimi delajo tudi premete (in padajo), nek Kanadčan pa je na zadnjem sedežu doživeto zapel Bohemian Rhapsody legendarnih Queenov.

Talci na vlaku

Slovenski vlaki so na nekaterih destinacijah tako počasni, da bi potniki do cilja verjetno prej prišli kar peš. Tako se včasih vsaj zdi. Zamude niso nič nenavadnega, bolj čudno je, če vlak prispe pravočasno na postajo. Tu in tam se tudi kaj pokvari. In je treba spet čakati. Tako na informacije glede tega, kaj se dogaja, kot na nadaljevanje vožnje. A česa podobnega, kot se je pred dnevi zgodilo čez lužo, ne pomnijo niti najstarejši prebivalci. Vlak, na katerega se je več kot petsto potnikov vkrcalo z avtomobili, je imel na poti od Washingtona do Floride kar 29 ur zamude, več paničnih potnikov pa je klicalo policijo, saj so bili prepričani, da so ugrabljeni. »Nehajte jih klicariti, ker niste talci,« so jim sporočili upravljavci vlaka, se opravičili za nevšečnosti in potnike opomnili, naj nikar ne skušajo odpirati oken, da bi kadili. Vlak je začetno zamudo imel zaradi iztirjenja drugega vlaka, naknadno pa zaradi tega, ker so delavci na njem presegli dnevni limit ur. Zato so čakali na novo ekipo. Nezadovoljni potniki so o neprijetni izkušnji spregovorili po spletu, češ da jim v podjetju niso ponudili ne vode ne hrane, skopi pa da so bili tudi z informacijami o tem, kaj se dogaja.

Na črno zaslužil 70 centov

Upokojenec iz Koprivnice že štiri leta obiskuje sodišče zaradi prodaje katoliških koledarjev »na črno«. Stenke koledarje je leta 2018 nabavil v knjižnici, potem pa jih na lokalni tržnici prodajal po 70 centov za kos. Imel je dve težavi – ni si uredil dovoljenja za prodajanje, že ta prvi izvod pa je brez izdanega računa prodal carinski uslužbenci pod krinko. Gospa se je razkrila, mu zaplenila ostalih 60 koledarjev in ga prijavila, danes 76 let star moški pa je kojci priznal svoj zločin. Plačati bi moral 800 kun kazni, a se je na sodbo pritožil, primer je romal nazaj na prvo stopnjo, kjer je bil znova spoznan za krivega. Še enkrat se je pritožil, zato primera še ni konec.

Opil ga je in oropal

Ostanimo pri naših južnih sosedih, kjer jim zlepa ne zmanjka bizarnih primerov za našo rubriko. Zagrebški policisti iščejo zaenkrat še neznanega moškega, ki je v noči s ponedeljka na torek s 43-letnim domačinom pil in se družil, potem pa ga okradel in v omari podtaknil še požar. Po pisanju medijev je pretkano počakal na trenutek, da je 43-letnika podrl alkohol, okoli pol tretje ure zjutraj pa je pobegnil s polnimi žepi denarja in ukradenega plena.

Zamenja naj poklic

Ko ne gre, pač ne gre, hrvaški mediji pišejo ob podvigih »najhujšega razbojnika v zgodovini«. V osmih poskusih ropa mu je samo dvakrat uspelo dobiti denar, pa še tega mu je policija kaj hitro zaplenila. V nekaj tednih je z lažno pištolo oropal (ali to vsaj poskušal) trgovino z oblačili, več pekarn, še eno trgovino, pa urarstvo in lekarno, svoj pohod pa končal v prodajalnah tehnične in medicinske opreme. Skupno je nabral za okoli 700 evrov gotovine, ki pa so mu jo ob aretaciji odvzeli.