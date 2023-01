Psihiatrični pregled 42-letnega Yamagamija je trajal več mesecev, končal pa se je v začetku tega tedna s premestitvijo na policijsko postajo v mestu Nara, kjer je atentat na Abeja tudi izvedel.

Po dolgotrajnem psihiatričnem pregledu, s katerim so pristojni ugotovili, da je Yamagami primeren za sojenje, so ga obtožili umora in kršitve zakonov o nadzoru orožja, je francoski tiskovni agenciji AFP povedal tiskovni predstavnik okrožnega sodišča v Nari Kenichiro Nomura. V primeru, da bo spoznan za krivega, mu grozi smrtna kazen.

Po poročanju lokalnih japonskih medijev je Yamagami, sicer nekdanji pripadnik japonske mornarice, priznal, da je ubil Abeja, medtem ko je iz posnetkov s kraja dogodka razvidno, da je držal in streljal z očitno doma narejenim orožjem.

Nekdanji premier je bil, kot je razvidno iz pisma, ki ga je Yamagami napisal pred atentatom, tarča zaradi svojih povezav s Cerkvijo za združitev. Tej je domnevni strelec zameril velike donacije, ki ji jih je namenila njegova mama, zaradi česar je njegova družina bankrotirala.

Yamagami je 8. julija lani 67-letnega Abeja ustrelil v roko in srce na predvolilnem shodu v Nari. Aretirali so ga na kraju dogodka, Abe pa je umrl nekaj ur zatem v bolnišnici. Z državniškimi častmi so ga pokopali v Tokiu.

Bil je japonski premier z najdaljšim stažem, njegova smrt pa je močno pretresla domačno in mednarodno javnost.