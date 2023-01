Najmanj 12 ljudi je pristalo v bolnišnicah, še več pa jih je bilo lažje poškodovanih. Uničenih je bilo do 50 hiš, med njimi več mobilnih.

V Selmi v Alabami so se podirale tudi stavbe iz opeke, veter je premetaval avtomobile in daljnovode po vsem mestu, nad katerim se je vil dim zaradi požarov.

V Georgii je umrl potnik v avtomobilu na cesti, na katerega je padlo drevo.

Neurja so prizadela širše območje ameriškega juga. Iz Alabame, Georgie in Južne Karoline so poročali o najmanj 33 tornadih, opozorila pred tem nevarnim vremenskim pojavom pa so veljala tudi v Mississippiju in Tennesseju.

V Georgii je brez elektrike ostalo 100.000 odjemalcev, v Alabami pa 50.000.

Kalifornija si je medtem v četrtek za kratek čas oddahnila od zaporednih neurij, ki so državo preplavljale od začetka leta. Medtem ko so oblasti in prebivalci hiteli z odpravljanjem škode, pa naj bi danes in konec tedna prišli še dve nevihti. Velja nevarnost dodatnih poplav. Že doslej so našteli 955 plazov in hudournikov.

Neurja so doslej v Kaliforniji zahtevala najmanj 18 življenj. V bližini mesta Paso Robles še vedno pogrešajo petletnega Kyla Doana, ki ga je voda odnesla iz avtomobila, v katerem sta bila z mamo.