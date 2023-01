V letošnji generaciji slovenskih inženirk je komisija »predsednico razreda« prepoznala v Rosani Kolar. V oči pade njena skromnost in spoštljiv odnos do dela – njeno zavedanje, da je za varno in udobno popotovanje nad tlemi ključen prav vsak zaposleni. Da bo letalska mehaničarka, je vedela že pri rosnih 11 letih. V njeni vztrajnosti, samozavesti in trdni prepričanosti v svoje poslanstvo je komisija prepoznala svojevrstno pionirko dela v aviaciji. Ob prejemu kipca se je Kolar zahvalila za izjemno priznanje: »Počitim se počaščeno, da danes stojim na odru skupaj z devetimi izjemnimi inženirkami. To priznanje je priznanje nam vsem. Vse nominiranke smo zmagovalke. Zahvaljujem se svoji družini, ki je prepoznala mojo drugačnost in me ves čas podpirala, ter podjetju Adria Tehnika in mojim fantom v hangarju, ki so mi ves čas nesebično predajali svoje dragoceno znanje in izkušnje.«

Stric iz ozadja je znanje

Nominiranke za inženirko leta je nagovorila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar: »Skrb za talente je naša skupna odgovornost, da bomo Slovenke in Slovenci lahko enakopravno in samozavestno sedeli za mizo s tehnološko razvitejšimi državami in odlično razumeli jezik tehnologije, od katere smo vitalno odvisni. Ekonomska moč in kapital ter z njima možnost vplivanja in odločanja namreč nezadržno sledita tistim, ki obvladujejo tehnologije.« Inženirke je podprla tudi z besedami: »Samo strast in ljubezen do poklica, ki ga opravljaš, prinese kakovost in vrhunske rezultate. Zato poklicev res ne smemo deliti na moške in ženske, temveč spodbujati čisto vsakega, da dela tisto, kar ima rad, kjer najde veselje in izživi svoje sanje.« Ministrica, pristojna za digitalno preobrazbo, Emilija Stojmenova Duh je prisotne nagovorila kot ena od njih, kot nominiranka prve generacije izbora Inženirke leta: »Radovednost, sočutje, vztrajnost – vse to so danosti, ki jih imamo inženirke in inženirji. A pot do uspeha ni preprosta. Prirojene danosti običajno ne zadoščajo. Potrebujemo nekaj več. Vedno sem imela podporo zvestega spremljevalca, strica iz ozadja, ki me nikoli ne zapusti. Ta stric iz ozadja je znanje. Imamo ga vse inženirke in inženirji. To je naša moč, ki nam jo nihče in nikoli ne more vzeti. Naj inženirska iskrica živi in nas navdušuje tudi v prihodnje.«

Inženirka leta kmalu tudi na Hrvaškem in v Srbiji

V uvodnem pozdravu je Medeja Lončar, direktorica Siemens Slovenija, predsednica uprave Siemens Hrvaška in direktorica Siemens Srbija, pobudnica izbora inženirka leta izpostavila svojo vizijo: »Zakaj ne bi bilo nekoč v bližnji prihodnosti poklicno razmerje med inženirkami in inženirji 50-50? Takšno, kot je v naravi, po strukturi rojstev? Med inženirji na svetu je danes le 16,5 odstotka žensk. V Sloveniji se na STEM študije vpiše na dva dijaka ena dijakinja. Ko otroci dobijo nalogo narisati človeka, ki opravlja inženirski poklic, skoraj po pravilu narišejo moškega.« A v prihodnost gleda optimistično: »Deklice, ki so jim inženirke leta vzor, nam dokazujejo, da se premikamo v pravo smer. Hkrati vemo, da družbena pot do cilja ni niti premočrtna niti kratka.« Zaključila je, da so morda potrebna širša regionalna ali nacionalna prizadevanja za privabljanje več žensk k inženirstvu, kar je eden od uvidov raziskave združenja inženirk. V tem delu Evrope pobuda že postaja realnost, saj bodo po zgledu Slovenije inženirko leta kmalu prvič razglasili tudi na Hrvaškem in v Srbiji.

*** Vse smo zmagovalke in to priznanje je priznanje vsem inženirkam. Rosana Kolar inženirka leta