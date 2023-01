Vse do 38. minute so Jeseničani, ki blestijo v alpski ligi, na prvi finalni tekmi v dvorani Tivoli uspešno reševali nevarne položaje pred svojimi vrati, ki jih je odlično branil Finec Antti Karjalainen. Do takrat je zbral 29 obramb, a po napaki enega od soigralcev za svojimi vrati, ko se je do ploščka dokopal Jaka Šturm in ga podal Mihi Beričiču, ki je zatresel gorenjsko mrežo, se je tekma prelomila. Ljubljančani so nadaljevali s poletno igro tudi v zadnji tretjini, jeseniški napadi pa so bili premalo nevarni za zanesljivega Anthonyja Morrona.

»Struktura naše ekipe nasprotniku ne dovoljuje veliko priložnosti in tako je bilo do 38. minute. Kjer se je tehtnica prevesila na stran Olimpije, je bila igra brez ploščka in sodniški meti. Na povratni tekmi si ne smemo dovoliti, da vsako napako začenjamo brez ploščka, kajti če si dolgo brez njega, si hitreje utrujen, manj je tudi energije za tranzicijo. Dejstvo je, da smo imeli v torek zelo dobrega vratarja, v svoji dvorani pa bomo morali predvsem iskati pot na drugo stran, da bomo lahko preverili tudi kakovost vratarjev Olimpije,« pred današnjo tekmo pravi Gaber Glavič, trener Jeseničanov.

Ali bo vodilna ekipa alpske lige nevarnejša pred nasprotnikovimi vrati, bo veliko odvisno tudi od tega, kako bodo v tekmo vstopili Ljubljančani. V torek je bila njihova motivacija na zelo visoki ravni, svojo kakovost so končno pokazali tudi tujci. Predvsem to velja za strelca tretjega gola Marc-Olivierja Valleranda, a do gola Beričiča so trpeli tako na klopi kot na ledu. »Celotno tekmo smo bili boljši, a dolgo nismo našli načina, kako zadeti v polno. Dejstvo je, da je bil prvi gol prelomen, kajti po njem so morali Jeseničani spremeniti način igre, kar smo izkoristili. Mislim, da smo dokazali, da smo boljši in da imamo več širine, vendar se na to ne smemo zanašati. Najpomembneje bo, da bo tudi na drugi tekmi pristop isti, kot je bil na prvi,« pot do ubranitve lanskega naslova vidi Luka Kalan, strelec četrtega gola za zeleno-bele v Tivoliju.

»Vedeli smo, da se bodo Jeseničani dobro postavili in imeli svoje načrte, a smo bili pravi, bili smo dobri. Vseh šestdeset minut so se fantje borili, zadovoljen sem bil tudi z disciplino v igri. Čeprav smo bili vso tekmo boljši in je bilo 4:0 za nas, do zmage nismo prišli na lahek način. Od svojih igralcev tudi na drugi tekmi pričakujem, da jo bodo vzeli zelo resno in da bomo imeli željo, energijo in disciplino, kot smo jo imeli v torek,« je želja Mitje Šivica, trenerja Olimpije, s katero je kot igralec že osvojil sedem naslovov državnega prvaka, lani pa prvič tudi trenerskega. Predlani mu je to uspelo tudi na jeseniški klopi. »Jeseničanom ne smemo dovoliti, da bi prevečkrat imeli igralca več, predvsem pa bomo morali biti na igro osredotočeni vseh šestdeset minut. Če mi ne bomo pravi, nam bo težko, a tudi, če bomo pravi, nam bo še vedno težko, vendar bomo imeli lepe možnosti, da ubranimo lanski naslov,« je še dodal 43-letni Šivic.