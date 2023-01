Priprave nogometašev Olimpije na spomladanski del državnega prvenstva v Turčiji so zavite v tančico skrivnosti. Vodstvo kluba, ki vsakih nekaj mesecev zamenja najeto agencijo za odnose z mediji, je doslej zmoglo le eno sporočilo preko facebooka, ki so ga poslali s poti na letališču v Münchnu. Še vedno nismo izvedeli, v kakšni zasedbi je ekipa na Turški rivieri. Med njimi zanesljivo ni krilnega napadalca Almedina Ziljkića, ki bo na lastno željo kariero nadaljeval pri Sarajevu v BiH.

Trener Riera tudi v vlogi tiskovnega predstavnika

Da je Olimpija dejansko v Turčiji, smo izvedeli šele včeraj, ko se je preko twitterja oglasil trener Albert Riera. Španski strateg je priložil tri fotografije, iz katerih je razvidno, da je resnično v Turčiji z ekipo, zraven pa je zapisal: »Nazaj na zelenici, da bomo nared za drugi del sezone. Priprave z jasnim ciljem... Vedno se trudimo napredovati in okrepiti tisto, kar delamo dobro in zmanjšati napake.« Zimske priprave v Turčiji organizirajo specializirane agencije, ki ob namestitvi v luksuznih petzvezdničnih kompleksih z igrišči za treninge poskrbijo tudi za prijateljske tekme na vrhunsko urejenih zelenicah in s kakovostnimi sodniki. Ker je v Turčiji pozimi na pripravah veliko klubov, je zelo lahko najti kakovostne nasprotnike, tudi takšne, ki igrajo tudi v ligi prvakov, in z različnimi slogi igre. Olimpija je v Turčijo odpotovala v aranžmaju nemške (turistične) agencije, saj je v Sloveniji zaradi plačilne nediscipline na slabem glasu in bo v desetih dneh odigrala le eno pripravljalno tekmo z vodilnim klubom prve poljske lige Rakow.

Vodilni klub slovenske lige je že, odkar so ga oktobra 2021 prevzeli nemški lastniki, v denarnih težavah in dolgovi se kopičijo. Zaradi dolgov do nekdanjih igralcev je kaznovan s prepovedjo registracije igralcev, prestopni rok pa se bo začel 16. januarja in bo trajal do 15. februarja. Nekdanji trenerji Savo Milošević, Dino Skender in Robert Prosinečki trdijo, da niso niso dobili še niti evra, potem ko so pritožbeni organi na svetovni (Fifa) in slovenski (Nzs) nogometni zvezi odločili, kakšne vsote jim mora klub izplačati, ker je z njimi predčasno prekinili pogodbe. Miloševiću dolgujejo več kot 300.000 evrov, Skenderju s sodelavci preko 400.000 evrov (klub se je pritožil na odločitev Fifa), Prosinečkemu morajo izplačati zaostale plače, dokler je bil uradno trener, medtem ko Fifa o višini izplačila do konca pogodbe še ni odločila.

Potem ko so igralci članske ekipe jeseni plače prejemali redno, bojda tudi po posredovanju ljubljanskega župana Zorana Jankovića in s pomočjo kredita v banki, je do zamude je prišlo pri izplačilu za november. Ker je telefon večkrat zvonil v prazno, je kapetan Timi Max Elšnik moral opraviti veliko klicev, da so igralci v začetku tedna, tik pred odhodom v Turčijo, prejeli plače, potem ko so menda zagrozili, da na priprave ne bodo odšli. Največji upnik je nekdanji lastnik in predsednik kluba Milan Mandarić, ki trdi, da so mu dolžni še zadnji del kupnine v višini milijon evrov. »Plačali niso nič. Zadevo sem predal odvetnikom in kot kaže, bo odločitev sprejeta v sodnih dvoranah,« je sporočilo, ki nam ga je posredoval Milan Mandarić.

Olimpija čaka veliko dela, do bo dobila licenco za sezono 2023/24

Pred direktorjem kluba Igorjem Barišićem je zahteven izziv, da klub pridobi licenco za naslednjo sezono 2023/24. Dokumentacijo mora, tako kot vseh ostalih devet prvoligašev, oddati do konca marca. Za Olimpijo bo največji izziv izpolnitev finančnega kriterija, saj je seznam upnikov vse daljši in nekateri z njo sploh nočejo več poslovati. Dokazati bo morala, da ima plačane vse obveznosti do zaposlenih, nekdanjih zaposlenih in odvisnih oseb, nogometnih agentov, odškodnine pri prestopih..., ali pa predložiti sporazume o odlogu plačila. Nekateri, ki jim dolguje denar, so že napovedali, da odloga plačila ne bodo podpisali. Olimpija trenutno nima prihodkov, ampak le stroške, ki so jih zmanjšali na 250.000 evrov na mesec. Zaradi skromnega obiska gledalcev jeseni sploh niso pokrili stroškov za organizacijo domačih tekem. Prihodek trenutno lahko ustvarijo le s prodajo igralcev.