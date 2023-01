Nepreslišano: Simona Toplak, odgovorna urednica

Bojte se čudodelnika Goloba, ki prihaja z darili. Zadnje darilo so višje sodniške in tožilske plače, in to za 600 evrov na mesec. Darilo je 80 evrov neto za uro zdravnika v ambulanti za neopredeljene in podjemne pogodbe za zdravnike, ki so oproščene posebnega davka, da lahko zdravnike plačamo več. Darilo so normativi v zdravstvu in plačila nad temi normativi, kar pomeni višje plače. Višje so tudi plače za nekatere v vrtcih, višje so plače za javni sektor. Višje plače, višje plače, višje plače.