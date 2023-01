Vendar je v tem Pahorjevem projektu nekaj pomembnega prezrto. Javnost, tudi mene, v projektu jabolko navdiha moti nesistemski (enostranski) pristop. Najmanj enako oziroma še večjo pozornost kot prejemnikom jabolka navdiha bi namreč morali namenjati tistim, ki javno izstopajo z neustvarjalnim navdihom, na način, da s svojim ravnanjem povzročajo škodo skupnosti. Sistemski pristop veleva, da pozornost usmerimo tudi k avtorjem zrcalno nasprotne prakse. Tukaj najdemo kandidate za priznanje gnilo jabolka navdiha.

Odkrivanje kandidatov za priznanja gnilo jabolka navdiha je skoraj pomembnejše od izbire upravičencev do priznanja jabolko navdiha. Največje rezerve družbe najdemo namreč prav v dejavnikih, ki ovirajo in onemogočajo učinkovito delovanje sistema. Protislovnost projekta jabolko navdiha lahko pojasnimo na primeru tehnologije, ki se uporablja za testiranje avtomobilov. Naprava za samodiagnostiko avtomobila razbere delovanje vseh sklopov avtomobila ter ugotovi in opiše vsako napako. Namen testiranja je odkrivanje napak in ne beleženje dobro delujočih sklopov.

Ko prakso podeljevanja priznanja jabolko navdiha gledamo skozi zorni kot opisane samodiagnostike avtomobilov, ugotovimo sistemsko napako. Zakaj? Ker jabolko navdiha vključuje le uspešne primere, ne razkriva pa prakse, ki v delovanje sistema družbe vnaša neuspešnost in neučinkovitost. Takšna diagnostika družbenih razmer je brez uporabne vrednosti. Pahorju kritiki očitajo, da je prevečkrat molčal, ko bi moral spregovoriti v javnosti. Hujši je očitek, da podeljevanje priznanja jabolko navdiha deluje tudi kot nekakšen alibi ohranjanju družbenih problemov, ki znižujejo raven uresničevanja družbene, materialne in okoljske blaginje prebivalstva.

Pahorjevi desetletni vladavini pripisujemo del odgovornosti za tegobe, ki grenijo življenje prebivalcev Slovenije. Njegovo odgovornost vidim v tem, da ni odločno opozarjal izvršilne veje oblasti na stranpoti vladanja. Projekt jabolko navdiha je pripomogel ustvarjati (lažni) vtis o normalnem družbenem razvoju tudi v okolju vladavine Janševe avtokratske oblasti. Tudi načinu izvajanja pristojnosti in odgovornosti predsednika države, kakšnega je prakticiral Pahor, lahko pripišemo razloge, da danes nimamo dovolj verodostojnih odgovorov za mnoge pereče družbene probleme.

Sprašujemo se, kako se je lahko zgodilo, da na vsakem koraku srečujemo revščino, da je preko noči brez osebnega zdravnika ostalo več kot 100 tisoč pacientov, da preko dopustnega roka na zdravstveno storitev čaka preko 200 tisoč pacientov, da mesečni prihodek množice upokojencev in zaposlenih ne dosega ravni minimalnih življenjskih stroškov, da mlade družine nimajo možnosti priti do najemnega družbenega stanovanja, da domovi za ostarele niso polno zasedeni, ker manjka osebja, da ...

Na takšna in podobna vprašanja ne dobimo verodostojnih odgovorov. Očitno je med nami opazen primanjkljaj kandidatov za priznanje jabolko navdiha in nasprotno izjemen presežek kandidatov za priznanje gnilo jabolko navdiha. Da bomo suvereno odločali in demokratično izbirali predstavnike, ki nas bodo zastopali na različnih ravneh upravljanja države, od občine do republike. V prvi vrsti potrebujemo informacije o kandidatih za priznanje gnilo jabolko navdiha, saj (pre)maloštevilne nosilce priznanja jabolko navdiha že poznamo.

Janez Krnc, Litija