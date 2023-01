V skladu s tem načrtom bi vsak nad 18. letom starosti lahko kupil in posedoval od 20 do 30 gramov teh snovi. Prav tako bi lahko gojili do tri rastline za osebno rabo ali prodajo odraslim osebam v pooblaščenih trgovinah ali lekarnah. Sprejetje zakonodaje na tem področju pa je v nasprotju z evropskimi pravili o ravnanju s konopljo, razen če bo Nemčiji uspelo prepričati EU, da svoje stališče ponovno premisli.

Evropska liberalna politika do sedaj ni vključevala legalizacije psihoaktivnih snovi za rekreativno rabo. Konoplja je prepovedana skoraj povsod, kljub temu da se zadnjih nekaj let pojavljajo pobude za njeno legalizacijo. Podobno velja za medicinsko rabo konoplje, ki v mnogih državah še vedno ni omogočena. Nemška prizadevanja za legalizacijo silijo EU v ponovni premislek o tem, kako bi lahko rekreativna raba konoplje ustrezala evropskim pravilom. Toda če komisija po pregledu nemškega načrta legalizacije ne bo odobrila, bodo vsi načrti izpuhteli. Odgovor na vprašanje, ali bo Bruselj utrl pot legalizaciji rekreativne rabe konoplje v evropskem prostoru ali pa bodo nemški načrti padli v vodo, bo znan v prihajajočih mesecih.

V zadnjem desetletju je več držav uzakonilo rekreativno in medicinsko rabo konoplje, na čelu te poti pa so bile Kanada, Mehika, Južna Afrika in Tajska. Nemški načrt legalizacije celotne verige proizvodnje konoplje, vključno z gojenjem in prodajo, ponuja veliko več kot konoplji trenutno najprijaznejša država na svetu, Nizozemska. Ker pa želi Nemčija zagotoviti, da bodo načrti za legalizacijo v skladu z evropsko zakonodajo, se mora Bruselj na odprta vprašanja kmalu odzvati. Od predstavitve nemškega načrta se EU in Nemčija pogajata, uradni postopek obveščanja držav članic pa bo stekel v kratkem. Prav tako bo komisija javno odprla vprašanje konoplje in državam članicam sporočila, kako namerava obravnavati rekreativno rabo konoplje v prihodnosti, s tem pa tudi, kakšni bodo davki, regulacija in druga pravila igre.

Ne napol kot Nizozemska, Nemčija hoče polno legalizacijo

V Evropski uniji je večina dejavnosti, povezanih s konopljo, kriminaliziranih. Delna izjema je medicinska raba marihuane, ki je dovoljena v šestnajstih državah EU, nekaj držav, kot sta Nizozemska in Portugalska, pa je dekriminaliziralo rekreativno uživanje konoplje. Podobni poskusi so sledili na Malti in v Luksemburgu, vendar to še ne pomeni zakonitega trga, kot ga želi Nemčija. Na Nizozemskem, kjer zakon dopušča prodajo v kavarnah, sta gojenje in trgovina še vedno prepovedana. Nizozemski model je zato v skladu z evropsko zakonodajo, vendar je s tem odprl vrata sivemu trgu neregulirane proizvodnje. Nemški načrti za legalizacijo zahtevajo spremembo evropske zakonodaje, za Bruselj pa to pomeni nemalo težav, vključno z ohranjanjem celovitosti evropskega enotnega trga, zaščito pravne države, interesov sosednjih držav ter ne nazadnje spremembo evropske politike na področju drog. Prav tako bi nemški načrt prinesel spremembe schengenskega sporazuma, ki podpisnice zavezuje k »preprečevanju nedovoljenega izvoza vseh vrst mamil, vključno z izdelki iz konoplje, kot tudi prodaje, nabave in distribucije takih mamil«.

Dobro počutje in javno zdravje sta cilja strategije Evropske unije na področju prepovedanih drog. Nemško ministrstvo je ob predstavitvi načrta kot glavno tveganje izpostavilo nezadostno regulacijo, slabo kakovost konoplje in zaščito otrok. Gre za dva vidika, ki ju želi nemška vlada s pravno ureditvijo zajeziti. Nemčija trenutno pripravlja oceno vpliva uporabe psihoaktivne snovi v državah, kjer je legalna, rezultate pa naj bi predstavili v prvih mesecih letošnjega leta. Evropski podatki namreč kažejo, da se je leta 2020 skoraj 45 odstotkov tistih, ki so se prvič zdravili zaradi odvisnosti od drog, zdravilo zaradi konoplje, leto kasneje je konopljo uživalo skoraj 22 milijonov Evropejcev. Lanskoletno poročilo ZN prav tako kaže, da legalizacija spodbuja potrošnjo, še posebej ranljivi pa so mladi odrasli. V primeru, da evropska komisija nemškemu načrtu prižge zeleno luč, obstaja velika verjetnost, da bodo s poskusi legalizacije sledile tudi druge evropske države.