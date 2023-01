Blagovni znamki pijač Zala in Sola bo prevzelo hrvaško podjetje

Po selitvi proizvodnje piva union iz Ljubljane, ki se je začela jeseni 2021, je bilo le še vprašanje časa, kdaj bo Pivovarna Laško Union prenehala v prestolnici izdelovati še brezalkoholne pijače. To se bo zgodilo v prihodnjih mesecih, ko bosta blagovni znamki Zala in Sola prešli v last hrvaškega podjetja.