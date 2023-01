. Tako se ni prav nič pridušala nad »bizarnostjo« opravila, niti ko so pred njo postavili samega Damirja Črnčeca, državnega sekretarja, sicer pa legendarnega avtorja rasističnih in šovinističnih zapisov o vsem živem, od migrantov do muslimanov in istospolno usmerjenih. Predsednica mu je v špalirju z nasmehom podala roko in jo čvrsto stisnila.

Mi smo seveda takoj preverili, ali se je morebiti kaj spremenilo na twitterju – in se ni. Vsi Črnčečevi tviti so še vedno tam. Se je morda kaj spremenilo v ustavi? Ne, prisega, da bo predsednica ravnala po svoji vesti, je še vedno tam. Tako je predsednica mirne vesti preživela dan v prijetni družbi in bizarni loto je bil hitro pozabljen.