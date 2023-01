Eno je že minilo, čakata pa nas še dve praznovanji novega leta. Jutri pravoslavno, 22. januarja pa še kitajsko, tako da bomo lahko nazdravljali še skoraj ves mesec. Dober razlog za kakšno manjšo slovesnost je bil tudi včeraj, saj je mimo nas švignil zeleni komet oziroma nedavno odkrit komet C/2022 E3 ZTF, ki se je pojavil na nebu in bo viden prvič po 50.000 letih, kot je za portal N1 povedal predsednik Astronomskega društva Orion Igor Žiberna. Da je tam zgoraj na nebu neverjetno veliko skrivnosti, so ugotovili tudi v astrološkem krožku revije Suzy. Kot so jim zaupali strokovnjaki, bo za uvid v zvezde leto 2023 leto sprememb in izzivov, posebno na področju odnosov. In kot se spodobi, so takoj zaslišali nekaj slavnih osebnosti ter jih povprašali, kaj pričakujejo od letošnjega leta in ali se tudi njim obetajo spremembe in velike prelomnice? Igralca Gojmirja Lešnjaka - Gojca takšne udarne napovedi niti niso pretirano presenetile, saj je priznal, da verjame v moč narave, še posebno vode in lune, zato bi se lahko povsem strinjal, da je pred nami leto sprememb, kar je tudi eksaktno obrazložil. »Že pred dobrima dvema letoma se nam je zgodila velika sprememba, zdaj pa se situacija normalizira, kar se nam zdi velika sprememba. Verjamem in upam, da nas čakajo spremembe, seveda na bolje,« je optimističen Gojc, ki je še navrgel, da so skupaj s prijatelji nedavno ugotovili, da sta bili pred enim letom glavni temi v družbi politika in virus, danes pa se jim o tem sploh ne ljubi več pogovarjati. »S prijatelji se rad pogovarjam o hrani, gibanju, zdravem življenju, seksu se pač izogibamo, saj smo v letih, ko za nas ta tema ni več tako zanimiva,« je menda dejal v smehu, kot so poudarili Suzyjini kronisti.

Še pred slovesnimi novoletnimi zaobljubami se je zaobljubil doktor bioloških znanosti, magister medicinskih ved, doktor veterine, diplomant mednarodnega kurza mirovnih študij in metabiolog Artur Štern, pred leti tudi kandidat za predsednika države, ki se zadnja leta pred javnostjo skriva nekje na Krasu in ustvarja Atojado, ki ima že več kot 3004 strani in 33.333 palindromnih kitic. Kot so priobčili na spletnem portalu žurnal24.si, se je že novembra zaobljubil, da se popolnoma odpove alkoholu. »Imam obdobje, ko res veliko pijem, pa dneve ali tedne, ko pijem zelo malo ali nič. Lahko bi nehal, a ne vidim smisla v tem. Nekoč sem bil trezen celih 39 dni. O tem odkrito govorim, ker se ne znam šaliti, zato povem resnico. Če bi znal biti duhovit, bi drugače odgovoril,« je, kot so izpostavili, povedal na lanskega novembra meseca, zdaj po novem letu pa so ga pobarali, ali je mož beseda in se je zaobljube tudi držal? »Trezen sem bil 41 dni, nato pa smo se z bivšimi sošolci za božič dobili v Ljubljani in sem se jim pridružil,« je povedal ob tem, ko je podrl svoj rekord v treznosti.

Špeli Grošelj voščila psa

Če smo se še prejšnji teden pritoževali, da se zvezdniški živelj prav nič ne oglaša iz kakšnih bolj oddaljenih in vremensko bolj priljudnih krajev, smo ta teden doživeli pravi slikovni stampedo z najrazličnejših potovanj. Praktično ni kraja na zemlji, kjer ne bi toplogrednega odtisa pustila kakšna slovenska slavna osebnost. Pevka Špela Grošelj je denimo po poročanju časnika Svet 24 ta teden praznovala svoj 38. rojstni dan na rajskem Zanzibarju v družbi nekaj najboljših prijateljev. »Na morju, sredi poletja, s tretjino najbolj mojih ljudi (z vsemi mojimi bomo skupaj praznovali, ko pridem domov), v okolju, kjer se počutim (še boljše) kot doma in daleč stran od tmurnega vremena,« je zavriskala v besedi in sliki ter pripoved še nadgradila s tem, da je dobila za darilo šampanjec in uhančke od predstavnikov hotela, kjer je z družbo nastanjena. Pozneje je prek računalnika poklepetala z mamo, vse najboljše pa sta ji iz Slovenije zaželela tudi njena psa oziroma kosmatinca, kot so ju predstavili zainteresirani javnosti.

Tudi priljubljena igralka Nina Ivanič, ki navdušuje tako v gledališču kot skoraj v vseh slovenskih TV-serijah, kot so ji polaskali v uvodu, je odšla daleč stran od tmurnega vremena. Po podatkih revije Lady je skupaj s sestro Majo, s katero sta zelo povezani, čeprav radi priznata, da se večkrat tudi sporečeta, kot so poudarili, odpeketala v puščavo, »v sončni Oman, prelepo obmorsko državo v jugozahodni Aziji ob obali Arabskega polotoka«, kot so opisali to lepo daljno deželo. So pa Nino ujeli nekje na medmrežju na portalu metropolitan.si in povzeli njeno navdušenje nad puščavskim prostranstvom prečudovitega Omana. »Ko potuješ, se spoznavaš,« je pripisala in dodala nekaj fotoutrinkov, s katerimi je razkrila, kot so pripisali, da je tudi puščava lahko zelo lepa.

Ferengja na Madagaskarju

Med popotnike posebne sorte sodi še medeni glas rokabilija Rok Ferengja, ki je pred dvema letoma postal čisto pravi lastnik hotela na Madagaskarju, kjer že 25 let živi njegov brat. A ne glede na to, da je lastnik nepremičnine v tropskem raju, se Ferengja tja ne namerava preseliti. »Moj brat tam živi in on vodi hotel za nas, brat je imel pred tem v lasti že manjši hotel. Nakup je bil primerljiv z nakupom naložbe pri nas, le da je vse malo ceneje pri gradnji in delu, drugače pa je to naložba kot pri nas, gre seveda za dolgoročno naložbo,« je razložil o nepremičninskem paradižu in povedal, da bo tam preživel stara leta, a kot je izpostavil, le čez zimo, saj je prevelik zapečkar in preveč navezan na dom, da bi se na Madagaskar preselil za stalno.

Na dom in domovino je povsem navezan tudi ljubljeni predsednik vlade Robert Golob, ki ima sodeč po prispevku v oddaji Pop In na Pop TV novo izvoljenko. V nakupovalnem središču v Ljubljani so ga namreč opazili v družbi nekdanje miss hawaian tropic in miss revije Nova ter do pred kratkim registrirane lobistke Tine Gaber, ki hkrati velja za veliko bojevnico za pravice živali, oko kamer italijanske televizije Canale 5 pa ju je ujelo še med vatikanskim božičnim koncertom v Rimu. Predsednik in morebitna nova spremljevalka naj bi se spoznala prek njene sestre Urške Gaber, ki je bila njegova asistentka že v podjetju Gen-I, zdaj pa je zaposlena v kabinetu predsednika vlade. Seveda se je nemudoma sprožil plaz ugibanj in poizvedovanj, ali je res, da sta Gabrova in Golob novi sanjski par slovenske estradne scene. A z obeh strani do potrditve ni prišlo. Kot so poročali na Pop TV, so iz Golobovega kabineta sporočili le, da predsednik vlade svojega zasebnega življenja ne komentira, o morebitni usodni romanci pa so se razgovorili tudi v reviji Lady, v kateri so seveda izbrskali presežno informacijo in zapisali, »da je moški, ki ljubi, močnejši, je borec, ki se ne preda in vztraja tudi takrat, ko ga je strah. Česa drugega kot voditelja s temi lastnostmi bi si pa lahko želela sleherna država v teh norih časih? In mi ga imamo.« So pa dodali še, da sta bila opažena v Ikei, kjer naj bi kupovala krožnike, po čemer sklepajo, da si Robert in Tina, kot so namignili, že delita streho nad glavo ali pa tak korak v kratkem načrtujeta. Manj dostojni so bili v Slovenskih novicah, kjer so dodali še zanimiv seznam moških, ki so bili v preteklosti že spremljevalci Tine Gaber, in se pohvalili, da jim je Gabrova ob 2. uri zjutraj odgovorila le, da ne bi želela komentirati svojega zasebnega življenja.