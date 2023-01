Umetniška šola, kjer se otroci učijo ustvarjalnosti

Kim Germ in Guillermo Escalante, ki zase pravita, da sta umetnika po duši, umu in telesu, v svoji umetniški šoli Mkreativa v prvi vrsti ne učita tehnik, temveč spodbujata k odkrivanju in izražanju sebe ter razvoju ustvarjalnosti kot vsakodnevne prakse, ki bo tečajnike lahko spremljala tudi kasneje v življenju.