Ob posodobitvi letališča tudi nove zaposlitve

Na vojaškem letališču v Cerkljah ob Krki končujejo prvo fazo posodobitve, s katero so letališče usposobili tudi za delovanja ponoči in v slabših vremenskih razmerah. Začenjajo pa že drugo fazo, vredno 82 milijonov evrov, namenjeno zlasti zagotavljanju strateških rezerv goriva. Ob tem so napovedali tudi zaposlovanje novih moči, tako iščejo sto pripadnikov stalne sestave in sto pripadnikov pogodbene rezerve.