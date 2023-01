Novela zakona o spodbujanju digitalne vključenosti omogoča zmanjšanje digitalnega razkoraka in povečanje digitalne vključenosti za vse državljane, so sporočili iz službe vlade za digitalno preobrazbo. Medtem ko so v veljavnem zakonu, sprejetem marca lani v času prejšnjega sklica parlamenta, ciljne skupine natančno določene, pa s predlaganimi spremembami ne bo več tako. Ciljne skupine ne bodo več določene vnaprej, temveč na podlagi kazalnikov, ki upoštevajo aktualne družbene razmere. Med drugim se bo upoštevalo socialni položaj in stopnjo urbanizacije območja, kjer živijo.

Predlog novele zakona vključuje mehanizem za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme. Do te bodo po prednostnem vrstnem redu upravičeni državljani, ki osnovno računalniško opremo najbolj potrebujejo, pravijo v vladni službi. Sredstva za delovanje računalniškega sklada se bodo zagotovila iz državnega proračuna in s prejetimi donacijami, z njim bo upravljal Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, vzpostaviti pa ga mora najpozneje do 1. septembra 2023.

Kot so pojasnili, želi vlada s spremembami zakona zagotoviti varstvo temeljnih ustavno varovanih pravic in zmanjšati oziroma izničiti potencialno diskriminatornost. To so v zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti, sprejetem marca lani, zaznali tako v novi sestavi službe vlade za digitalno preobrazbo kot tudi varuh človekovih pravic, zagovornik načela enakosti in Zveza društev upokojencev Slovenije.

Vlada bo predlog novele zakona poslala v potrditev v DZ po skrajšanem postopku.