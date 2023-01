Jan Tratnik: Da prideš v Jumbo-Vismo ni dovolj le poznati Primoža Rogliča

Sredi januarja so oči v Sloveniji navadno uprte v smučarske skakalce, alpske smučarje, biatlonce in druge zimske junake. O kolesarstvu se ta čas ne govori veliko. Čeprav gre za »mrtvo« sezono, kolesarji prav zdaj postavljajo zelo pomembne temelje za uspešno tekmovalno sezono. Še posebno motivirano se je pripravljalnega obdobja lotil slovenski super pomočnik in državni prvak v kronometru Jan Tratnik, ki se je iz ekipe Bahrain-Victorious preselil k trenutno najmočnejši ekipi v karavani Jumbo-Visma. Pri čebelah je moči združil s svojim dobrim prijateljem Primožem Rogličem in skupaj bosta napadala enega izmed glavnih ciljev nizozemske ekipe v tej sezoni — zmago na dirki po Italiji. »Če bo šlo vse po našem načrtu, se bo na Svetih Višarjah zbralo pol Slovenije,« z velikim optimizmom kolesar z vzdevkom Syuk gleda proti vrhuncu sezone. Še pred tem bo svojo kakovost dokazoval na spomladanskih klasikah, kjer bo imel priložnost dirkati tudi za svoj rezultat.