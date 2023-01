Sodišče je o tem presojalo na podlagi primera potnikov, ki sta pri nemškem organizatorju potovanj kupila dvotedensko paketno potovanje na otok Gran Canaria od 13. marca 2020. Od organizatorja zahtevata 70-odstotno znižanje cene zaradi omejitev, ki so bile 15. marca 2020 na tem otoku uvedene za boj proti širjenju covida-19, in njunega predčasnega povratka, so danes sporočili iz sodišča.

Plaže so bile namreč zaprte in uvedena je bila policijska ura, zato je bilo potnikom dovoljeno zapustiti hotelske sobe le za potrebe prehranjevanja. Dostop do bazenov in ležalnikov je bil prepovedan, animacijski program pa odpovedan. Potnika sta bila 18. marca 2020 obveščena, da morata biti pripravljena v vsakem trenutku zapustiti otok, čez dva dni pa sta se morala vrniti v Nemčijo.

Ker je organizator menil, da ga ni mogoče šteti za odgovornega za to, kar pomeni »splošno življenjsko tveganje«, je zavrnil odobritev znižanja cene. Potnika sta zato zoper njega sprožila postopke pri nemških sodiščih.

Direktiva določa objektivno odgovornost organizatorja

Deželno sodišče v Münchnu, ki o sporu odloča na drugi stopnji, je na Sodišče EU naslovilo vprašanje o razlagi evropske direktive o paketnih potovanjih. Ta določa, da ima potnik pravico do ustreznega znižanja cene za celotno obdobje neskladnosti opravljenih storitev, razen če organizator dokaže, da je neskladnost mogoče pripisati potniku.

Sodišče je s sodbo odgovorilo, da ima potnik pravico do znižanja cene svojega paketnega potovanja, kadar je neskladnost potovalnih storitev, vključenih v turistični paket, posledica omejitev, ki so bile uvedene v kraju potovanja tega potnika z namenom preprečevanja širjenja nalezljive bolezni, kot je covid-19. Vzrok za neskladnost potovalnih storitev, zlasti odgovornost organizatorja za to neskladnost, namreč ni bistven, saj direktiva glede pravice do znižanja cene določa objektivno odgovornost organizatorja.

»Ta je oproščen te odgovornosti le, če je neizvedbo ali neustrezno izvedbo potovalnih storitev mogoče pripisati potniku, kar pa v obravnavani zadevi ni podano. Nasprotno, sploh ni pomembno, da so bile omejitve, kakršne se obravnavajo, uvedene tudi v kraju prebivališča potnika in v drugih državah zaradi splošnega širjenja covida-19,« so zapisali na sodišču.

Znižanje cene odvisno od storitev turističnega paketa

Da bi bilo znižanje cene ustrezno, ga je treba po njihovih navedbah presoditi glede na storitve, vključene v zadevni turistični paket, in mora ustrezati vrednosti storitev, za katere je bila ugotovljena neskladnost. Sodišče je ob tem pojasnilo, da obveznosti organizatorja, ki izhajajo iz pogodbe o paketnem potovanju, ne zajemajo le obveznosti, ki so izrecno določene v pogodbi, ampak tudi tiste, ki so z njo povezane in ki izhajajo iz cilja te pogodbe.

Deželno sodišče v Münchnu bo moralo zdaj na podlagi storitev, ki bi jih moral obravnavani organizator opraviti v skladu s pogodbo, med drugim presoditi, ali so lahko zaprtje bazenov hotela, neobstoj animacijskega programa v tem hotelu in nedostopnost do plaž otoka Gran Canaria ter ogled tega otoka po sprejetju koronskih ukrepov pomenili neizvedbo ali neustrezno izvedbo te pogodbe od tega organizatorja.