Zdravstveni uradniki v Cuscu so sporočili, da je bilo ranjenih 16 civilistov in šest policistov, potem ko so protestniki poskušali zavzeti mestno letališče, kamor prihajajo številni tuji turisti na poti do znamenitih ruševin inkovske palače Machu Picchu.

Protesti in cestne blokade proti Boluartejevi in v podporo Castillu so potekali v več kot 40 provincah, večinoma na jugu Peruja.

Nemiri so se začeli v začetku decembra, ko je Castillo želel razpustiti kongres in uvesti vladanje z dekreti, vendar so ga odstavili in aretirali.

Protestira večinoma revno prebivalstvo perujskega podeželja, ki ostaja zvesto Castillu. Zahtevajo njegovo izpustitev iz zapora, nove volitve in kaznovanje odgovornih za smrti protestnikov.

Do doslej najhujšega nasilja na protestih je prišlo v ponedeljek, ko je bilo v spopadih s policijo v mestu Juliaca blizu jezera Titicaca ubitih 17 ljudi, protestniki pa so kasneje napadli in zažgali policista.

Perujska vlada je v mestu Puno razglasila tridnevno policijsko uro, ki bo veljala od 20. ure zvečer do 4. ure zjutraj.

Medtem je delegacija Medameriške komisije za človekove pravice začela obisk v Peruju, da bi preučila proteste in odziv policije.

Boluarte vztraja na oblasti in se zavzema, da bi bile volitve šele leta 2024. Vmes je izrazila podporo preiskavam varnostnih sil zaradi smrti protestnikov.