V začetku tega tedna je Bela hiša potrdila, da pravosodno ministrstvo pregleduje manjše število dokumentov z oznakami tajnosti iz časa, ko je bil Biden podpredsednik ZDA in ki so jih novembra lani našli v pisarni Penn Biden Center.

Dokumente so takoj predali Nacionalnim arhivom, Biden pa je v ponedeljek izrazil presenečenje ter dejal, da ni vedel za te dokumente v pisarni, ki jo je uporabljal tudi po odhodu s položaja podpredsednika 2017, in sicer vse do začetka svoje predsedniške kampanje leta 2019.

Tiskovna predstavnica Bele hiše ni znala povedati, zakaj so čakali dva meseca, preden so poročali o odkritju oziroma so ga potrdili šele po tem, ko je o dokumentih poročala televizija CNN.

Dokumente so našli 2. novembra, nekaj dni pred vmesnimi kongresnimi volitvami 8. novembra lani. Medtem je že tekla preiskava bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je po odhodu s položaja leta 2020 odnesel s seboj na Florido več škatel zaupnih dokumentov.

Preiskavo dokumentov, najdenih v Biden Penn Centru, vodi zvezni tožilec iz Chicaga John Lausch, ki ga je na položaj imenoval Trump.

Bidnova politična zadrega zaradi tajnih dokumentov narašča, saj republikanci na čelu s Trumpom to sedaj s pridom izkoriščajo. Čeprav so okoliščine obeh primerov drugačne, se številnim ameriškim volivcem zdi, da sta Trump in Biden zagrešila enako dejanje.