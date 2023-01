»V imenu njegove družine z globoko žalostjo delimo novico o smrti Jeffa Becka. Po nenadni okužbi z bakterijskim meningitisom je včeraj mirno preminil. Njegova družina prosi za zasebnost, medtem ko se bo soočila s to ogromno izgubo,« je sporočila.

Beck je v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja kot član skupine Yardbirds ali vodja svojih skupin igral z občutkom za pustolovščino in njegovi posnetki so postali prelomni.

Skupini Yardbirds se je Beck pridružil leta 1965, ko je zamenjal drugega legendarnega kitarista Erica Claptona. Skupina je bila takrat že vodilna v vse večjem britanskem gibanju električnega bluesa.

Njegov slog, ki je prišel močno do izraza v skladbah, kot sta Shapes of Things in Over Under Sideways Down, je glasbi dodali ekspanzivni element, ki je naznanjal nastajajočo psihedelično rockovsko revolucijo.

Ko je tri leta pozneje skupaj s takrat še malo znanim pevcem Rodom Stewartom in prav tako neznanim Ronom Woodom na bas kitari ustanovil svojo skupino - kasneje znano kot Jeff Beck Group - je njihova glasba s svojo težo ustvarila zgodnji temelj za heavy metal. Prvenec skupine je bil leta 1968 Truth.

V sedemdesetih letih je Beck sestavil drugo, bolj R&B usmerjeno izdajo svoje skupine in ustanovil kratkotrajni trio z basistom Timom Bogertom in bobnarjem Carminom Appicejem iz skupin Vanilla Fudge in Cactus.

Beck je leta 1974 z albumom Blow by Blow začel svojo solo kariero, v kateri je preoblikoval osnovno formulo fusion gibanja tistega obdobja, spremenil ravnovesje vplivov iz jazza v rock in funk ter ustvaril zvok, ki je bil presenetljivo nov in zelo uspešen. Blow by Blow je postal platinasta uspešnica in ostaja njegovo najbolj priljubljeno delo.

Od začetka osemdesetih let se je temperamentni Beck občasno pojavljal, se umaknil, upokojil in se spet pojavil. Njegovo delo v zadnjem času je segalo od poklona pevcu rockabillyja Geneu Vincentu do instrumentalnih sklopov, ki so odražali vpliv tehna, elektronike in ambientalne glasbe.

V zgodnjih osemdesetih letih se je Beck omejil na nastopanje na dobrodelnih koncertih. Leta 1985 se je vrnil v studio z albumom Flash, večinoma instrumentalnim izdelkom, ki ga je delno produciral Nile Rodgers iz skupine Chic.

S klaviaturistom Tonyjem Hymasom in nekdanjim bobnarjem Franka Zappe Terryjem Bozzio je leta 1989 posnel hardrockovski album Jeff Beck's Guitar Shop.

Tehnične inovacije na kitari

Beck je na svoji glasbeni poti pomagal pri uvedbi ali okrepitvi nekaterih pomembnih tehničnih inovacij na kitari. Razvil je uporabo popačenj in povratnih učinkov, ki jih je pred njim raziskoval Pete Townshend, okrepil je učinek upogibanja not na kitari in razširil obseg izraza, ki ga je mogoče doseči z napravami, ki so bile spremenjene na kitari, kot je whammy bar.

Beck je nazadnje nastopil oktobra v Chicagu, kjer si je koncertni oder delil z igralcem in kitaristom Johnnyjem Deppom v gledališču Chicago Theatre.

Osemkratni dobitnik nagrade grammy je bil dvakrat sprejet v Dvorano slavnih rock and rolla - leta 1992 kot član skupine Yardbirds in leta 2009 kot solo izvajalec.

Leta 2015 ga je revija Rolling Stone uvrstila na peto mesto seznama 100 največjih kitaristov vseh časov in zapisala: »Že v skupini Yardbirds je imel melodičen, a neposreden ton - svetel, nujen in oster, a hkrati sladek. Videlo se je, da je resen glasbenik in da se je trudil. Ni se držal nazaj.«

Beck se je rodil v Wallingtonu v angleški grofiji Surrey. Kitaro je začel igrati v najstniških letih na doma narejenem modelu, ki ga je izdelal po vzoru enega od svojih junakov, ameriškega kitarista in izumitelja Lesa Paula. Njegovi idoli so bili med drugim vodilni kitarist skupine Gene Vincent Cliff Gallup ter ameriška blues glasbenika Buddy Guy in Otis Rush.