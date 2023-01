Na gostovanje v 10. krogu evropskega pokala v Burso so košarkarji Cedevite Olimpije krenili polni optimizma in s prepričanjem, da lahko presenetijo lanskega finalista drugokakovostnega evropskega tekmovanja, domov pa odšli poklapani in z novim porazom. Skupno je to že osmi na desetih tekmah, zato Ljubljančane v nadaljevanju čaka težko delo za preboj v izločilne boje.

Potem ko so v Turčijo pripotovali brez že dalj časa odsotnega Zorana Dragića, je na poti bolezni podlegel Karlo Matković. Brez dveh tako pomembnih posameznikov je bilo jasno, da so Ljubljančani že pred obračunom v izredno neugodni situaciji, nato pa so ga še odprli tako, kot si niso želeli. Bursaspor je namreč nemudoma na noge dvignil navijače, saj je dosegel hitrih sedem točk, smer obračuna pa je bila s tem določena. Gostitelji so bili izjemno agresivni v obrambi, predvsem na Yogiju Ferrellu, kar je gostom povzročalo silne težave. A to nikakor ni bila največja težava košarkarjev trenerja Jurice Golemca. Kot je že v navadi, je povsem zatajila obramba, saj je na trenutke delovala tako, kot bi se zmaji zbrali danes. Zaostanek 18 točk ob koncu prve četrtine tako ni čudila. Ko se je razigral Ferrell, so se gostje nekoliko približali, a je preblisk zaradi že omenjene porazne obrambe, ki je v prvem polčasu prejela kar 55 točk, hitro minil.

»Nismo čvrsti, ne borimo se. Nasprotnik nas je pretepel, mi pa samo jokamo. Ne igramo moško,« je ob polčasu bentil Jurica Golemac, ki pa večjega premika s tem ni dosegel. Njegovi košarkarji so še naprej igrali bledo in ko je prednost Bursasporja že na začetku drugega polčasa narasla nad 20 točk, je bilo dokončno jasno, da je zmagovalec odločen. Zaradi nemoči in jeze je bil po drugi tehnični napaki v zadnji četrtini izključen Golemac. »Nismo bili na pravi ravni, nismo se tepli, nismo zapirali pod obročema, nismo prekinjali njihove tranzicijske igre. Fizično nismo bili na želeni ravni, kar me skrbi. To moramo popraviti,« je končno oceno podal Olimpijin trener.

Evropski pokal, 10. krog, druge tekme v skupini A: Brescia – Joventut 85:75, Lietkabelis – Prometej 72:80, Cluj – Bourg 79:88, Venezia – Ulm sinoči, vrstni red: Bourg 7-3, Joventut, Prometej in Bursaspor po 6-4, Venezia in Ulm po 5-4, Brescia 5-5, Lietkabelis 4-6, Cluj 3-7, Olimpija 2-8. x