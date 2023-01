V Braziliji se je začelo iskanje odgovornih za nedeljski vdor privržencev bivšega predsednika Jaira Bolsonara v palače treh vej oblasti. Prvi na udaru je zdaj že nekdanji vodja javne varnosti v prestolnici Brasilia, nekdanji pravosodni minister pod Bolsonarom in njegov prijatelj, Anderson Torres. Njegovo aretacijo je vrhovno sodišče ukazalo v torek. Kaj natančno mu očitajo, sprva ni bilo jasno, očitno pa tudi opustitev dolžnosti, torej nepripravljenost varnostnih sil, kar naj bi privržencem Bolsonara v nedeljo omogočilo vdor v palače predsednika države, kongresa in vrhovnega sodišča ter njihovo razdejanje. Torresu odgovornost pripisuje tudi Ricardo Cappelli, ki je zdaj zadolžen za varnost v prestolnici. »To je bila operacija sabotaže, ki ji je poveljeval Torres. Najprej je prevzel vodenje varnosti v prestolnici, potem razpustil celotno verigo poveljevanja in odšel na potovanje,« je dejal za CNN. Torres, ki je vodenje varnosti v prestolnici prevzel z novim letom, ko je prisegel novi predsednik Luiz Inacio Lula da Silva, je zatem z družino odšel na potovanje na Florido, v Orlando, kamor je dva dni pred novim letom odpotoval tudi Bolsonaro. Torres pravi, da se bo vrnil domov in soočil z obtožbami, ki jih odločno zanika.

Že v nedeljo ga je sredi kaotičnih dogodkov v prestolnici razrešil guverner zveznega okrožja Brasilia Ibaneis Rocha, še isti dan pa je vrhovno sodišče tudi Rocho suspendiralo za devetdeset dni. Medtem so aretirali tudi polkovnika Fabia Augusta, poveljnika vojaške policije, ki je po trditvah Cappellija sodeloval v »operaciji sabotaže«.

Bolsonaro predčasno domov

Tisoče privržencev Bolsonara se je v nedeljo najprej odpravilo na osemkilometrski pohod po prestolnici, ki se je končal na osrednjem trgu z vladnimi ustanovami, v katere je drhal vdrla in jih razdejala. Policija, ki je bila ob prihodu prvih enot nemočna, je nadzor prevzela po treh urah in doslej aretirala približno 1500 udeležencev. Takoj so se pojavila vprašanja, zakaj ni bilo izdatnejšega varovanja, sploh ker so privrženci Bolsonara, ki ne priznavajo njegovega volilnega poraza oktobra lani in nasprotujejo politiki Lule, ves ta čas taborili v prestolnici in pred vojašnicami po vsej državi zahtevali posredovanje vojske. Poleg tega je prav v nedeljo v prestolnico prišlo še več deset avtobusov Bolsonarovih privržencev.

Zvezni tožilci so zahtevali tudi zamrznitev premoženja Bolsonara, Torresa in Roche. Bolsonaro, ki javno še vedno ni priznal volilnega poraza, pred volitvami pa je sejal dvom o volilnih napravah, je še vedno na Floridi. Vmes so ga tam odpustili iz bolnišnice, kjer je bil zaradi bolečin v trebuhu, ki se mu ponavljajo, odkar ga je leta 2018 med shodom zabodel moški. Bolsonaro je sporočil, da je sprva nameraval ostati v ZDA do konca januarja, da pa se bo vrnil prej.