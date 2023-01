Raha Bahreini, Amnesty International: Boj za spremembe v Iranu bo dolg

Ta teden bo minilo štiri mesece od začetka velikih protirežimskih protestov v Iranu, na katerih ljudje zahtevajo obsežne politične spremembe. Raziskovalka mednarodne organizacije za človekove pravice Amnesty International Raha Bahreini razlaga, zakaj ljudje kljub ostremu odzivu režima še vedno vztrajajo na protestih in zakaj so ti v zadnjih tednih spremenili svojo obliko. Že vrsto let spremlja in dokumentira kršitve človekovih pravic v Iranu.