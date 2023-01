Prvotna z zazidalnim načrtom opredeljena zasnova obrtno-industrijske cone Trzin iz osemdesetih let je vključevala ulico za obrtnike, kjer je bilo mogoče poleg proizvodne oziroma obrtne dejavnosti graditi tudi stanovanjski del. Sčasoma so v tem delu začela prevladovati stanovanja, celo neskladne gradnje, kot so denimo večstanovanjski objekti, samostojni ali več samostojnih stanovanjskih objektov na gradbeni parceli, obrtna raba pa se je opuščala. »Z urbanistično analizo smo preverili dejansko razporeditev dejavnosti po posameznih parcelah v OIC glede na obstoječo namensko rabo. Zaradi mešanja stanovanjskih, poslovnih, storitvenih in proizvodnih dejavnosti je bilo ugotovljeno, da je v mešanih delih OIC mogoče opredeliti namensko rabo centralnih dejavnosti, ki bo skladno s področnimi predpisi opredeljevala tudi strožjo stopnjo varstva pred hrupom,« je razložila Ana Movrin, višja svetovalka župana za okolje in prostor, ter dodala, da bodo s spremembo občinskega prostorskega načrta dolgoročno preprečili širitev proizvodnih dejavnosti na dele, kjer se poslovno-storitvene dejavnosti mešajo s stanovanji, in obratno, da se na delih, kjer prevladujeta proizvodnja in obrt, ne bi dopuščalo umeščanje mirnejših dejavnosti.

Trzin je zaradi bližine Ljubljane vsekakor zaželena lokacija za bivanje. Zaradi velikega povpraševanja se na trgu pojavljajo razne ponudbe, vendar niso vsa stanovanja v OIC legalna. »Legalni objekti imajo praviloma gradbeno dovoljenje še iz časa začetkov OIC in načeloma ne gre za večstanovanjske objekte. Skladno z novo gradbeno zakonodajo so nekateri nelegalni objekti sicer pridobili dovoljenje za objekt daljšega obstoja, vendar poudarjamo, da območje ostaja obrtno-industrijska cona,« je poudarila Movrinova ter dodala, da se zaradi prvotno dovoljenih mešanih dejavnosti in omejenega prostora za razvoj dejavnosti na razmeroma majhnih, že pozidanih gradbenih parcelah vse bolj razvija v poslovno in storitveno cono. »Stanovanja ostajajo podrejena dejavnost, zato morajo lastniki obstoječih legalnih stanovanjskih objektov razumeti, da živijo v nekoliko drugačnem okolju, kjer je konec tedna ter v večernem in nočnem času sicer izrazito mirno, da pa so v delovnem času podjetij prisotne določene emisije, na primer hrup logističnega prometa, strojev in naprav, močnejše vonjave kot posledica dejavnosti in podobno.« Zaradi vsega navedenega širitev stanovanjske dejavnosti v OIC v prihodnje ne bo dovoljena.

Strožje omejitve

Problem hrupa bodo skušali rešiti tudi z novo delitvijo namenske rabe na območja centralnih in gospodarskih dejavnosti. Na območjih centralnih dejavnosti se lahko obstoječe objekte s proizvodnimi dejavnostmi ohranja v že dovoljenem obsegu, ni pa mogoč njihov razvoj v smislu povečanja emisij. Nasprotno pa na območju gospodarskih dejavnosti velja četrta stopnja varstva pred hrupom. Tudi tukaj je dovoljena večina centralnih dejavnosti, nikakor pa ne stanovanjske. »Obstoječi legalno zgrajeni stanovanjski objekti bodo seveda še vedno lahko obstajali, vendar bodo za morebitne posege na takih objektih veljale strožje omejitve. Če se bo s posegom spremenila namembnost objekta iz stanovanjske v katero od dopustnih dejavnosti, pa teh omejitev seveda ne bo,« je še razložila sogovornica.