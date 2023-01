9 nastopov ima moška rokometna reprezentanca Slovenije doslej na svetovnih prvenstvih. Največji uspeh je dosegla v Franciji 2017, ko je pod vodstvom selektorja Veselina Vujovića (na fotografiji) osvojila edino kolajno – bronasto. Igrala je še na Islandiji 1995 (18. mesto), v Franciji 2001 (17.), na Portugalskem 2003 (11.), v Tuniziji 2005 (12.), Nemčiji 2007 (10.), Španiji 2013 (4.), Katarju 2015 (8.) in Egiptu 2021 (9. mesto).

6-krat Slovenija ni igrala na svetovnih prvenstvih v zgodovini samostojne države. Prvič se je to zgodilo na Švedskem leta 1993, nato dvakrat zapored na Japonskem 1997 in Egiptu 1999, zatem spet dvakrat v nizu na Hrvaškem 2009 in Švedskem 2011, nazadnje pa pred štirimi leti na Danskem in v Nemčiji.

67 tekem so na tekmovanjih od leta 1995 do 2021 med svetovno elito odigrali slovenski rokometaši. Njihov izkupiček je pozitiven, saj so dosegli 33 zmag, 29-krat so izgubili in petkrat remizirali.

22 golov je najvišja razlika, s katero je slovenska izbrana vrsta zmagala na dosedanjih tekmah v zgodovini svetovnih prvenstev. To je bilo na zadnjem tekmovanju v Egiptu 2021, ko je na svojem uvodnem dvoboju v Aleksandriji povozila Južno Korejo z 51:29 (25:16). Druga najvišja zmaga znaša plus 21 na Islandiji 1995, ko je Maroko v Hafnarfjordurju padel s 37:16 (18:9).

14 golov minusa je najhujši slovenski poraz, zgodil pa se je na SP pred 16 leti v Nemčiji. Takrat je Slovenija v drugem delu v Halleju klonila proti Franciji z 19:33 (10:18), drugi najhujši poraz pa je doživela v istem delu in na istem tekmovanju, ko jo je premagala Poljska z 38:27 (17:13).

1 slovenski rokometaš se lahko pohvali, da je bil najboljši strelec svetovnega prvenstva. To je bil takrat 30-letni Dragan Gajić (na fotografiji, Reuters), ki je v Katarju leta 2015, ko je Slovenija osvojila osmo mesto, dosegel 71 golov. Zanje je porabil 93 strelov, njegova učinkovitost pa je bila več kot 76-odstotna.