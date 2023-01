V slikovitem Cornwallu na jugozahodu Anglije se je v ponedeljek zbralo na tisoče Otočanov, med katerimi so bili nekateri »oblečeni« v britansko zastavo Union Jack, da bi bili priča napovedani zgodovinski prvi vesoljski misiji, izstreljeni z britanskih tal. Zbrani na tej zelo posebni večerni zabavi, ki jo je Boris Johnson, ko je bil še premier, napovedal kot rojstvo galaktične Britanije, so peli in plesali, ko je proti nebu poletelo Vesoljsko dekle (Cosmic Girl), kot so poimenovali predelanega legendarnega letečega orjaka boeing 747. Letalski orjak je pod levim krilom na rob vesolja ponesel britansko raketo, imenovano Launcher One, z devetimi sateliti. Prvič v zgodovini bi britanska raketa v vesolje ponesla in namestila britanske in evropske satelite.

Po zabavi solze

Večer se je končal s solzami zaposlenih pri nosilcu tega ambicioznega projekta, zasebnem podjetju Spaceport Cornwall. Hitro so namreč morali sporočiti, da se je misija ponesrečila, ker raketa zaradi anomalije ni dosegla zahtevane višine. Dan pozneje so morali v tisku brati naslove, kot je bil: Britanska vesoljska izstrelitev: mar ta spodrsljaj pomeni konec britanskih ambicij?

Letalo, s katerega je poletela raketa, se je varno vrnilo na zemljo, raketa in devet satelitov pa so bili izgubljeni in so zgoreli ter ne predstavljajo nobene nevarnosti na zemlji, so sporočili organizatorji spodletele izstrelitve, ki poudarjajo, da so zelo skrajno razočarani, vendar tudi zadovoljni s prvo evropsko izstrelitvijo te vrste z britanskega ozemlja. Ne bomo vrgli puške v koruzo, so dejali.

Anomalija, ki jo že preiskujejo pristojni, naj bi se pojavila med »prižiganjem sekundarnih motorjev rakete, ko je ta potovala s hitrostjo več kot 17.700 kilometrov na uro. Direktorica Spaceport Cornwalla Melissa Thorpe je dejala: »Navdihnili smo milijone. Ne samo z našo ambicijo, ampak tudi odločnostjo. Prodali bi lahko 10.000 vstopnic. Pošteno priznam, ne bom lagala, počutimo se grozno, jokali smo, vendar upam, da bomo vnovič poskusili še letos.«

Johnson izginil s fotografije

To je zelo malo verjetno tudi po mnenju poznavalcev, ki mislijo, da se je britanska epska vesoljska pustolovščina končala s polomijo. Malo verjetno je, da bodo prav kmalu britanske in evropske satelite izstrelili z britanskega ozemlja. Razočaranje na Otoku je nepopisno, posebno zagovorniki izstopa iz Evropske unije, ki so bili navdušeni, ko je Boris Johnsn kot premier to izstrelitev napovedal kot rojstvo galaktičnega Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. Po nekem nenavadnem naključju je Johnson zdaj izginil s fotografije, na kateri je skupaj z nekdanjim ministrom za transport Grantom Shappsom lani poziral pred raketo. Povsem enaka fotografija, brez Johnsona, se je pojavila malo pred izstrelitvijo. Na twitterju jo je objavil Shapps, zdaj minister za poslovne zadeve, ki je bil do Johnsonovega padca z oblasti eden od njegovih glavnih podpornikov. Johnson je zdaj najbrž hvaležen, ker ga je nekdo izbrisal s posnetka (Shapps trdi, da nič ne ve o tem in da je mislil, da je fotografija pristna). Ponesrečena izstrelitev pa je zdaj vse spomnila na Johnsonovo enako spektakularno napoved čudovite pobrexitske Britanije, ki pa je v vse večjih težavah. Sicer pa je Johnson, ki je zdaj poslanec in ne skriva, da bi še kdaj bil rad premier, spet v težavah: zaradi laganja o zabavah na Downing Streetu 10 med covidom, ki jih preiskujejo že nekaj časa, mu grozi, da ga bodo vrgli iz parlamenta.