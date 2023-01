Božiček, gasilec, premier …

Nekoč, še v stari Jugi, so bolniki odšli v najbližji zdravstveni dom in počakali, da jih je sprejel zdravnik, tisti, ki je bil tedaj v službi. Če si zbolel popoldne, si šel v ambulanto popoldne, tudi v petek, če je tako naneslo. Danes noben pameten pacient ne zboli več v petek – do ponedeljka popoldne se zna bolezen grdo poslabšati.