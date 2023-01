So upali, da nihče ne bo opazil?

Družba Tisa je po naročilu mestne občine decembra lani začela podirati drevesa na delu Rožnika, kar je v javnosti povzročilo precejšnje začudenje in jezo. Padla so zdrava drevesa in stara velika drevesa. Predvsem pa je občane zbodlo, koliko dreves je klonilo pod žagami. Katera drevesa je treba posekati, je že jeseni lani z odločbo odredil Zavod za gozdove Slovenije, kjer so pojasnili, da je nekatera velika drevesa treba odstraniti, da bi gozd pomladili. Pri poseku drugih naj bi šlo za sanitarni posek. Veliko dreves so napadle bolezni in glive, zaradi česar so oslabljena. Da takšna drevesa ne bi predstavljala nevarnosti za obiskovalce, jih velja odstraniti, so dodali na zavodu.